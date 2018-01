Fra 'æd den' til 'nu sænker vi paraderne': Lige meget hjalp det for Samuelsen

»Jeg kan bare sige, at det er mere ambitiøst end det«, sagde han til DR Nyheder.

»Det har alle journalisterne ikke fanget«

Liberal Alliance mente at have en aftale med Dansk Folkeparti om skattelettelser mod udlændingestramninger og hånede journalister og andre, der tvivlede. Meget usædvanligt for et regeringsparti, satte man finansloven på højkant.

»I aften lander vi en aftale om finanslov. Den bliver kun vedtaget, hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads. Det er aftalen. Det har alle journalisterne ikke fanget«, skrev Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen på Twitter.

»Tillykke Danmark«

Anders Samuelsen afstod fra at true, men valgte i stedet at uddele julegaven på forhånd.

»Mange har i de sidste dage tvivlet på om skattelettelserne kom. Det gør de. Inden jul endda. Og de blive de største i mands minde. Tillykke Danmark«, skrev Samuelsen på Facebook og sluttede med Twitter-hashtagget #størstejulegavetildanskerne

»Vi sænker nu paraderne«

DF mente ikke at have lovet noget og havde god tid. Da deadlinen for finansloven den 21. december oprandt, ville Liberal Alliance ikke stemme imod sin egen regering og en ydmyget Anders Samuelsen medgav, at han havde et medansvar for »et uværdigt debatcirkus«.

Nu prøvede han med en mere imødekommende strategi.

»Vi sænker nu paraderne«, sagde Samuelsen og lagde op til nye forhandlinger efter juleferien uden »ultimative krav«.

»Hele pointen er, at de ultimative krav er væk, og nu sætter vi os ved forhandlingsbordet, for det, jeg har forstået, det er, at hvis jeg siger de ord, så lykkes det ikke«, sagde han til DR Nyheder.