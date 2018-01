Troels Lund Poulsen om lange ventetider efter arbejdsskader: Der var en total nedsmeltning i styrelse Beskæftigelsesminister mener, at man er forbi den værste sagspukkel i gamle sager om arbejdsskader, men ventetiden er stadig for lang, erkender han.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), i 2017 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, når en borger får anerkendt mén og tab af erhvervsevne efter en arbejdsskade, 32 måneder. Er det godt nok?

»Jeg glæder mig over, at AES har gjort en særlig indsats for de her 5.000 gamle sager. Udfordringen ved sagsbehandlingstiden er, at den jo først bliver opgjort, når sagerne er færdigbehandlet, og det er derfor, vi har set den her stigning. Nu har man fået den her pukkel af gamle sager, som skyldes fordums fejl, ryddet af vejen, og det kommer til at have en indvirkning på den fremadrettede sagsbehandlingstid«.

AES I sommeren 2016 blev det gamle Arbejdsskadestyrelsen lagt ind under ATP og ændrede navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Myndigheden behandler årligt omkring 50.000 sager om arbejdsskader. Forinden, i 2014, havde Kammeradvokaten fundet en række alvorlige fejl i sagsbehandlingen. Siden har AES flere gange fået kritik for lange sagsbehandlingstider. I 2017 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på de mest alvorlige sager, hvor en borger får anerkendt mén og tab af erhvervsevne, 32 måneder. Det er en stigning fra 2016, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på samme type sager var på 28 måneder. I 2017 har AES færdigbehandlet 5.000 gamle sager, som var anmeldt i 2014 eller tidligere, og som havde hobet sig op. Vis mere

Men hvad med alle de borgere, der har ventet i gennemsnit 32 måneder?

»Det er jo et resultat af, at man har haft en meget lang sagsbehandlingstid, som vi nu har fået ryddet op i. Og det er klart, så har man set en stigning i sagsbehandlingstiden, fordi de gamle sager er blevet afsluttet. Men det glade budskab er jo, at nu begynder kurven at vende, for nu kommer AES i gang med nogle af de sager, der er knap så gamle, og det påvirker sagsbehandlingstiden i de fremadrettede opgørelser«.

Ventetiden på den her type sager er steget og steget siden 2014, selv om der ofte har været fokus på det og kritik af det. Hvordan kan det være?

»Det er jo på baggrund af meget triste omstændigheder, nemlig at der var problemer for efterhånden tre-fire år siden med de afgørelser, der kom, og man måtte vende bunken på ny. Det har haft en meget, meget trist betydning for sagsbehandlingstiden. Men det udspringer jo af, at sagerne ikke var godt nok behandlet, og det bemærkede Kammeradvokaten også«.

Ifølge direktøren i AES vil der først i 2019 være »normallignende tilstande«. Er det godt nok?

»Det er da stadigvæk et opmærksomhedspunkt, og jeg følger det her meget tæt, fordi jeg synes, vi har haft nogle meget lange sagsbehandlingstider. Men omvendt må jeg sige, at jeg har tillid til den kæmpe indsats, AES har gjort i 2017, og derfor er jeg også optimistisk i forhold til, at sagsbehandlingstiderne kommer til at falde generelt. Og der kommer jeg til løbende at drøfte med AES, hvad vi yderligere potentielt kan gøre for, at sagsbehandlingstiden falder«.

Men er det tids nok, at det kommer til at tage fem år at rette op på de fejl, der har været i den gamle styrelse?

»Det er ikke sådan, at jeg står og klapper i mine hænder over det. Jeg synes, det er for lang tid. Og jeg synes heller ikke, det har været rimeligt over for de borgere. Men det, der har været årsagen til det, er jo, at vi oplevede en total nedsmeltning i den gamle styrelse. Og der må man sige, at det kommer borgerne til gode, at sagerne nu er blevet behandlet på en forsvarlig måde. Det har desværre taget lang tid, men nu kan man se, at strømmen er kommet ind i systemet. Jeg er overbevist om, at når vi ser sagsbehandlingstiden fremadrettet, så kommer vi til at opleve et fald alene af den grund, at vi har fået den gamle sagspukkel afviklet«.