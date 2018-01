Folketinget siger nej til møde med niqabklædte kvinder: Vi skal kunne se jeres ansigter En forening imod burka- og niqabforbud ønsker at mødes med folketingsudvalg. Men udvalget kræver, at de kommer uden niqab.

Det er ikke kun på gader og stræder, at et flertal i Folketinget vil forbyde burka og niqab.

Endnu før det bebudede forbud bliver vedtaget, har et flertal i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg sagt nej tak til at få besøg af niqab-klædte modstandere af forbuddet. I hvert fald hvis de har tænkt sig at bære niqab til det pågældende møde.

Det oplyser flere udlændinge- og integrationsordførere.

»Vi vil altid gerne mødes med borgere, som ønsker at diskutere vores kommende lovforslag. Men i det her tilfælde, hvor det drejer sig om maskering, eller at man bærer niqab eller burka, så har vi altså det klare krav, at man skal kunne se ansigterne på dem, vi taler med. Så de må meget gerne møde op, men det skal være uden burka eller niqab«, siger Venstres Marcus Knuth.

Kvinder i Dialog

De pågældende kvinder er fra foreningen Kvinder i Dialog.

»Vi er en gruppe kvinder, der bærer niqab, som er bekymret for det kommende lovforslag, der vil forbyde vores brug af niqab i det offentlige rum. I den forbindelse ønsker vi at dele vores synspunkter omhandlende det kommende lovforslag«, skriver foreningen i et brev til udvalget.

»Når der i Danmark skal indføres en lovgivning indenfor et bestemt område, så er det optimalt at inkludere enhver interesseorganisation eller gruppe, som sagen vedrører. Dette gøres for at lytte til de mennesker, der påvirkes, og dernæst for at vende de vigtige detaljer og konsekvenser før en endelig afgørelse. Vi håber derfor, at vi vil få mulighed for at præsentere vores sag ved et af jeres udvalgsmøder, da det, som tidligere nævnt, vedrører os og vores dagligdag«, lyder det videre i brevet.

Heller ikke ordførerne fra de andre borgerlige partier samt Socialdemokratiet ønsker dog den dialog, hvis den foregår med niqab.

Vil gerne mødes med kvinder uden

Formanden for Udlændinge- og Integrationsudvalget, Martin Henriksen (DF), bekræfter, at det er ham, der i et brev til ordførerne har henstillet til, at de pågældende kvinder ikke bærer niqab, hvis de mødes med udvalget. Og den holdning er der altså flertal for.

»Vi har sagt til de kvinder, at vi gerne vil mødes med dem, men vi vil ikke mødes med dem, hvis de står i niqab eller burka. Vi vil sådan set se dem, vi står over for«, siger Laura Lindahl fra Liberal Alliance.

Hun tilføjer dog, at de pågældende kvinder har kontaktet hende direkte og bedt om en snak bare med hende. Hun kræver dog at kunne se deres ansigter.

»Der har de sagt, at det vil de gerne i lukkede rum, hvor der kun er kvinder. Det har jeg ikke svaret på endnu, men det påtænker jeg at sige ja til«, forklarer Lindahl, der dog erkender, at det kan være unfair over de mandlige ordførere.

»Jo, det er ret underligt, at jeg som kvinde lige pludselig har en anden stilling i forhold til mine mandlige kolleger«.

Burde du så ikke sige nej?

»Nej, for mit krav er, at jeg kan se de mennesker, jeg taler med. Jeg kunne godt forstå, hvis Mattias Tesfaye havde sagt nej til at mødes med dem«, svarer hun og henviser til, at Mattias Tesfaye rent faktisk tidligere har forklaret på Facebook, at han har haft en debat med to kvinder – iført niqab.

Det bekræfter Mattias Tesfaye: