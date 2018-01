Blå politikere vil skrive sig ud af konventionsbrud mod handikappede Regeringspartier vil ændre centralt regelsæt for statsborgerskab, så det ikke nødvendigvis bliver nemmere for traumeramte at blive danske statsborgere.

Personer med psykiske lidelser, der har boet i Danmark i årevis, skal ikke sætte næsen op efter en sikrere vej til at få dansk statsborgerskab.

Selv om staten står til at tabe en mulig principiel sag om afvisning af dansk statsborgerskab til en traumeramt kvinde, som kan få en lang række allerede afviste ansøgere til at søge igen, vil flere regeringspartier nu forsøge at tilpasse reglerne.

Vi kommer til at give afslag på baggrund af noget tredje, som ikke kan kobles til deres handikap

Venstre, de konservative og Liberal Alliance mødes torsdag for at lægge en fælles linje i sagen, men allerede nu lægger V og LA op til at ændre det centrale cirkulære, der definerer rammerne for tildeling af dansk statsborgerskab. Ændringen kan betyde, at partierne vil gøre det nemmere for ansøgere med psykiske lidelser som eksempelvis posttraumatisk stresssyndrom (ptsd) at få dispensation for sprogkravene, men at det i stedet indskrives i cirkulæret, at en ansøger kan afvises ud fra en generel vurdering af, om personen har gjort nok for at tilegne sig danske værdier.

»Jeg tror, at vi alle kommer til at dispensere for sprogkravet og indfødsretsprøve, for det siger Højesteret, at vi skal. Men så tror jeg, at vi kommer til at give afslag på baggrund af noget tredje, som ikke kan kobles til deres handikap«, siger Liberal Alliances indfødsretsordfører, Laura Lindahl.

Ansøgere skal have vist vilje

Hun nævner, at det eksempelvis kunne fremgå af cirkulæret, at en ansøger ud over en bestået danskprøve og indfødsretsprøve skal have »udvist en vilje til at være dansker«

»Når det kommer til det sidste punkt, kan jeg sige, at det synes jeg ikke, at vedkommende har gjort. Derfor giver jeg afslag. Så skulle det gerne være lovligt i henhold til vores internationale forpligtelser«, siger Liberal Alliances ordfører på området.

Også Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, vil ændre reglerne.

»Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at skrive vores cirkulære på en anden måde fremover, så vi ikke fjerner det politiske skøn fra politikere«, siger Jan E. Jørgensen og fortsætter:

»Problemet er, at vi i virkeligheden har stillet for mange krav og har gjort det meget specifikt, og dermed har vi gjort vores egne muligheder for at komme med et politisk skøn – det er jo det, vi er, politikere – mindre«, siger Jan E. Jørgensen.

Sagen er kompleks. Så først lidt baggrund.

Kort fortalt skal ansøgere om statsborgerskab opfylde en række krav for at kunne blive tildelt dansk statsborgerskab. De skal blandt andet bestå en indfødsretsprøve og Danskprøve 3, som svarer til, at man består folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk. Har man en speciallægeerklæring på, at man på grund af sygdom ikke er i stand til det, kan man søge om dispensation.

Det specielle er, at statsborgerskab ifølge grundloven tildeles ved lov, hvorfor det ikke er embedsmænd, der vurderer dispensationsansøgningerne. I stedet er det partiernes ordførere i Folketingets Indfødsretsudvalg, der på jævnlige møder stemmer ja eller nej til hver enkelt dispensationsansøgning.

Således leveres der forud for møderne i fortrolighed stakkevis af lægeerklæringer og andre dokumenter fra ministeriet til hvert enkelt af ordførerne, som de så kan vælge – eller lade være med – at læse, inden de på det kommende møde stemmer ja eller nej til hver enkelt ansøger.

I 2014 gav udvalget dispensation i 97 procent af de sager, hvor ansøgere kunne henvise til en langvarig funktionsnedsættelse som forklaring på, at de ikke kunne klare statsborgerskabsprøverne, men efter regeringsskiftet faldt samme tal i 2017 til 4 procent. Tildelingen af statsborgerskab er således i høj grad op til politikernes politiske overbevisning.

Den går ikke, siger Højesteret

I maj samme år gjorde Højesteret det dog krystalklart, at Indfødsretsudvalget skal efterleve Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Handikapkonventionen og give dispensation fra sprogkravet, hvis ansøgeren ikke er i stand til at leve op til det.

Og derfor blev den føromtalte sag om den traumeramte kvinde pludselig helt central. Kvinden havde en speciallægeerklæring på, at hun både led af ptsd, depression i moderat grad og personlighedsændring efter en katastrofeoplevelse. Alligevel besluttede indfødsretsudvalget i oktober 2016 at afslå hendes ansøgning om dispensation.

Et år senere stævnede hun Udlændinge- og Integrationsministeriet for diskrimination og brud på blandt andet FN’s Handikapkonvention.