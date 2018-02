S tager styringen over regeringens burkaforbud Med en ny rolle som tungen på vægtskålen i spørgsmålet om et burkaforbud stiller S klare betingelser.

Striden om et – måske - kommende forbud mod burka, niqab og en række andre tilsløringer i det offentlige rum fortsætter.

Og efter at Liberal Alliance tirsdag besluttede at fritstille partiets folketingsmedlemmer, når regeringens nye lovforslag kommer til afstemning, har Socialdemokratiet nu fået en afgørende rolle.

En række LA-folketingsmedlemmer har bebudet, at de vil benytte den nyvundne frihed til stemme imod et forbud, og dermed har den borgerlig blok ikke længere flertallet i hus. Derfor kommer et forbud nu til at stå eller falde med Socialdemokratiets opbakning.

Retsordfører Trine Bramsen (S) kræver klare indrømmelser for opbakningen og vil således ikke svare klart på, om partiet vil stemme for lovforslaget, som det blev præsenteret tirsdag.

»Det kommer helt an på, hvad det er for konsekvenser, forslaget har. Vi har sagt meget klart, at vi støtter et burka og niqab-forbud, men det forslag, regeringen har lagt på bordet, er jo noget andet – det handler om tilsløring, og der vil vi gerne afvente den juridiske vurdering af, hvad det kommer til at betyde, og hvad det omfatter«, forklarer hun.

Frederiksen sagde ja til forbud

Allerede tilbage i oktober overraskede den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, mange, inklusive partifæller, da hun pludselig under Folketingets åbningsdebat sent på aftenen forklarede:

»Vores holdning er klar, vi er imod dem. De er et udtryk for kvindeundertrykkelse, ikke noget som helst andet. Og derfor er vi fra Socialdemokratiets side sådan set også klar til at forbyde burkaen, hvis det er det, der skal til, for at vi sikrer et Danmark, hvor der ikke er burkaer«.

Man kan måske derfor ikke fortænke regeringstoppen i at have regnet Socialdemokraternes mandater med i ligningen, da det blev besluttet, at LA kan fritstille sine folketingsmedlemmer. Men så let går det altså ikke, og ifølge Trine Bramsen går den socialdemokratiske skepsis på to ben.

Dels vil partiet have afgrænset tydeligere, hvem der ud over burka- og niqabklædte kan blive ramt af tilsløringsforbuddet. Den anden del handler om sanktionerne, hvor regeringens forslag kun omhandler bøder op til 10.000 kroner.

»For os er det ikke så afgørende, hvor stor en bøde man får for at få bære en niqab eller burka. Det afgørende er, at man kigger på den sociale kontrol, som vi mener, at burka og niqab er symbolet på. Det handler om, om kvinden lever et frit og lige liv, har rettigheder, er udsat for vold, om der er børn i hjemmet, der lider skade og overlast, og om kvinden deltager på arbejdsmarkedet eller sprogskole«, siger Bramsen.

Betyder det, at for at I kan stemme for, skal det med, at der ikke kun kommer en bøde, men også at de sociale myndigheder undersøger familien?

»Ja, det har hele tiden været vores udgangspunkt, at det gerne skulle føre derhen, hvor det også er med til at bekæmpe den sociale kontrol, vi desværre ved eksisterer i nogle familier i Danmark«, svarer retsordføreren.

Hun forventer nu at blive indkaldt til forhandlinger af regeringen

»Så kan vi sætte os sammen og diskutere, hvor omfattende det er, og det med den sociale indsats som en del af sanktionerne«, siger hun.

Borgerlig forståelse over taktik

Sagen er samtidig et meget godt billede på, hvordan Christiansborg også fungerer.

I den borgerlige blok føler flere kilder sig nemlig sikre på, at Socialdemokratiet nok skal ende med at stemme for et forbud; muligvis efter at have fået et par indrømmelser.

Men der er samtidig hos borgerlige kilder stor forståelse for, at Socialdemokratiet naturligvis udnytter muligheden for at holde forbuddet ud i strakt arm et stykke tid, nu de pludselig har fået muligheden for at være tungen på vægtskålen.

Sagt med andre ord: Så længe Socialdemokraterne trækker sagen ud, lige så længe vil der blive skrevet artikler, der minder om uenigheden internt i regeringen.