Birthe Rønn Hornbech: Politikerne spilder både min og politiets tid, når jeg skal standses iført mit lange, influenzaafvisende tørklæde

Folketingsmedlemmer har det svært med Grundlovens bestemmelser.

For nogle år siden stod Pia Kjersgaard fadder til et lovforslag, der fjernede det kristne kors fra danske retssale. Pia Kjærsgaard var så forbitret ved tanken om en dommer med tørklæde i de danske retssale, at hun tog forbuddet mod at bære dagmarkors med i købet. Altså må dommere i dag ikke bære det mindste dagmarkors eller dannebrogsflag eller andre af Pia Kjærsgaards yndlingssymboler.

Det er konsekvensen af Grundlovens antidiskriminationsbestemmelse, som mange folketingsmedlemmer glemmer at tage med i deres beregninger, når de fremsætter tanker om at diskriminere muslimer på den ene eller anden måde.

Embedsmændene i Justitsministeriet må derfor ikke blot hver gang, men hver eneste gang belære de ærede medlemmer om, at de ikke kan komme uden om Grundlovens paragraf 70. Vil man forbyde tørklæder i retten, må forbuddet gælde al religiøs fremtræden.

Derfor kan der heller ikke indføres et burkaforbud uden, at det forbydes præsten at bevæge sig i præstekjole fra præstegården til kirken for blot at nævne et grotesk eksempel. Grundlovens bestemmelse har derfor tvunget Justitsministeriet til at fremsætte et forslag om forbud mod tildækning.

Det vil naturligvis ende i, at Danmark bliver fuldstændig til grin. Det har vi fortjent, Men, hvad der er værre. Det sender det hårdtplagede politi på overarbejde. Folketinget indfører en ny forbrydelse, som politiet skal efterforske. Og vel at mærke en forbrydelse, der ikke er defineret præcist.

Jeg er i risikozonen, hvad angår influenza, allerede på grund af alder. Derfor har jeg anskaffet et halvanden meter langt tørklæde, som jeg hylder mig i for at undgå andres host og hark. Jeg vil klart falde ind under forbuddet.

Politiet vil naturligvis ikke skrive mig, når jeg får mig viklet ud af tørklædet og samtidig fremviser min dåbsattest. Men både politiet og jeg har spildt tiden. Politiet drænes for ressourcer til at efterforske alvorlige forbrydelser for at opfylde Folketingets pjat.

Men det er ikke blot borgernes frihed, der indskrænkes. Minsandten er Venstres folketingsmedlemmer også undergivet tvang i et omfang, jeg aldrig har oplevet i de 27 år, jeg var medlem. Venstres gruppeformand har nemlig meddelt, at Venstres medlemmer ikke ville blive fritstillet.

Dertil er at svare, at gruppeformanden slet ikke har kompetence til at fritstille Folketingsgruppens medlemmer. Det har Grundloven nemlig allerede sørget for: Intet folketingsmedlem kan tvinges til at stemme imod sin overbevisning.

Det er strenge tider for frihed og folkestyre.