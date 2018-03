Minister: Skoler må indse behov for stopprøve Skoler skal frivilligt afprøve stopprøver i 0. klasse. De får dog ingen kontant bonus, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Regeringen vil udtage 33 skoler med cirka 1.600 elever på det mindste klassetrin til et forsøg med stopprøver efter sommerferien. Forsøgsordningen er frivillig, men vil en række folkeskoler ikke være med, er det et problem, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA).

»Jeg ved ikke, hvor mange der tør at sige ja. Det er nyt land. Men jeg håber, at de har mod på det ude på skolerne, fordi de lærere, der står med børnene til daglig, ved godt, hvad det handler om. De ved, hvor svært det er for børn, der starter med et ikkefunktionelt dansk, og hvordan de børn skal samles op hele vejen igennem grundskolen. De lærere kan se, hvordan nogle af de her børn kommer ud med et gennemsnit, som ikke svarer til det, de burde kunne klare, hvis de var kommet rigtigt i gang«, siger ministeren.

I en rundspørge foretaget af DR Nyheder i februar svarede 56 ud af 70 skoleledere fra landets ghettokommuner, at det var en »dårlig« eller »meget dårlig« idé at indføre stopprøve i slutningen af 0. klasse.

Er der en kontant bonus, som skolerne kan få, hvis de deltager frivilligt i forsøgsordningen?

»Nej, det er der ikke. Ikke ud over den kontante bonus, der ligger i at hjælpe børn i gang med en god skolegang. Det er den bedste bonus, du kan få. Det er det, som det handler om. Det er dybt, dybt ulykkeligt, at der er børn, som er født og opvokset i Danmark, som er begyndt på det forkerte ben og får for lidt ud af deres skolegang. Det er ikke bare et samfundsproblem, det er et problem for det enkelte barn«, siger Merete Riisager.

De nye stopprøver indgår i regeringens ghettoudspil, og planen er, at prøverne skal være obligatoriske i skoleåret 2019/20.

I løbet af 0. klasse skal der være fire sprogprøver, og hvis en prøve har et positivt udfald, behøver eleven ikke at gå op til flere prøver. Dumper eleven derimod alle fire prøver, skal barnet gå børnehaveklassen om.

Ifølge regeringen er det nødvendigt at indføre prøverne, fordi det kræver et »grundlæggende sprogligt niveau« at kunne følge undervisningen i skolesystemet.

Merete Riisager mener, at »det har virket meget dårligt«, at skolesystemet i over 30 år har modtaget skoleelever med migrantbaggrund, som kommer fra udlandet eller er født og opvokset i Danmark.

»Vi kan se, at børn og unge med migrantbaggrund, særligt dem med ikkevestlig baggrund, ikke klarer sig så godt i grundskolen, som vi kunne ønske. De kommer gennemsnitligt set ud med ringere karakterer og dermed ringere forudsætninger for deres uddannelsesliv og liv i øvrigt«, siger Riisager.

For at eleverne i de mindste klassetrin kan forbedre deres sprogkundskaber, vil Undervisningsministeriet udvikle en læsekuffert, som børnenes forældre kan få.

Mange detaljer er ikke kendt, men ministeriet overvejer at udvikle film og spil, som understøtter børns ordforråd og sprogforståelse. Derudover skal der udarbejdes materiale med forslag til udflugter på strande, museer og biblioteker. Her skal børnene i de specifikke omgivelser lære nye ord og begreber.