Invitation trukket tilbage: Mette Frederiksen får ikke lov til at holde 1. maj-tale i Aalborg

S-formand Mette Frederiksen får ikke mulighed for at indtage talerstolen til et stort arrangement i Aalborg 1. maj.

Det bekræfter LO Aalborg i en pressemeddelelse.

»LO Aalborgs bestyrelse har dags dato været samlet for at drøfte situationen omkring en mulig storkonflikt og har i den anledning tiltrådt beslutningen om, at der udelukkende skal være faglige talere på vores 1. maj arrangement i Kildeparken«, står der.

Dermed kan hverken Mette Frederiksen eller Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsenfå lov til at tale til arrangementet, der finder sted i Kildeparken.

Ifølge Socialdemokratiets presserådgiver, Thomas Schjødt, har Frederiksen ikke meldt ud, om hun egentlig havde lyst til at holde tale i Aalborg.

Partisekretær i Socialdemokratiet Jan Juul Christensen siger dog i en skriftlig kommentar, at hun tidligere var velkommen. Det bekræfter LO Aalborg også.

»Vi har fået en invitation fra LO Nordjylland, der gerne ville have Mette Frederiksen som taler 1. maj. Hvis den invitation er trukket tilbage, er det jo sådan det er«.

OK-konflikten lurer

Balladen om, at Mette Frederiksen ikke skal holde tale, blussede op onsdag morgen.

TV 2 Nord berettede, at fagforeningerne HK Nordjylland og 3F i Nordjylland ikke ønskede at se S-formanden til det store 1. maj-arrangement.

»Når Mette Frederiksen ikke vil tage afstand fra et regeringsindgreb i den konflikt, der lurer i disse dage, og dermed vælger side med arbejdsgiverne, så vil det være et helt forkert signal at sende, at hun skulle stå og tale til arbejdernes internationale kampdag«, sagde formand for HK Nordjylland Mette Lyndgaard Pedersen til TV2 Nord.

LO Aalborg har et 1. maj-udvalg, der på et møde 5. marts 2018 besluttede, at der ikke skulle være politiske talere til 1. maj-arrangementet i Kildeparken.

Efter udvalgets beslutning holdt bestyrelsen i LO Aalborg møde onsdag, hvor det blev besluttet, at der kun må dukke faglige talere op.

Det betyder, at der vil være besøg fra forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal, og forbudsformanden Benny Andersen fra Socialpædagogerne i Danmark.

Mette Frederiksen er stadig velkommen på scenen til 1. maj-arrangementet i Fælledparken i København, oplyser formand for LO Hovedstaden Per G. Olsen til Jyllands-Posten.

Hjem til Aalborg-kredsen

Det er kun to dage siden, at Mette Frederiksen bebudede, at hun ville vende hjem til sin nordjyske barndomsby.

Fremover stiller hun ikke op til Folketinget i Ballerup, men derimod i Aalborg Øst-kredsen, hvor hun oprindeligt kommer fra.

Sidste år talte Mette Frederiksen ikke selv i Aalborg, men tidligere har forgængeren Helle Thorning-Schmidt flere gange indtaget den nordjyske scene.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra Mette Frederiksen.