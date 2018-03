Nyt skilsmissesystem »tager udgangspunkt i familiers behov« Delebørn kan få bopæl hos både mor og far Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om at ændre skilsmissesystemet grundlæggende. Aftalen indfører en seperationsperiode på tre måneder og giver forældre mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig.

Der er blevet forhandlet i mere end halvandet år, men tirsdag kunne børne- og socialminister Mai Mercado (K) sammen med et samlet Folketing endelig præsentere en ny skilsmisseaftale.

Aftalen ændrer grundlæggende ved det skilsmissesystem, vi kender i dag, hvor fokus nu først og fremmest vil være på de børn, der kan komme i klemme som konsekvens af, at mor og far bliver skilt.

»Vi er blevet enige om et nyt familieretligt system, som i højere grad tager højde for børnenes behov. Det sker med en Børneenhed, der tager højde for barnet og barnets trivsel, dermed sætter vi hensynet til barnet højest, og lader det være over alle andre hensyn«, siger børne- og socialminister, Mai Mercado (K).

Det nye system skal sikre ligestilling mellem mor og far. Derfor skal forældre med fælles forældremyndighed som udgangspunkt fremover dele børnechecken mellem sig. Derudover skal forældrene have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos både mor og far.

Mens den nye Børneenheden ved hjælp af fagpersoner skal sikre et klart fokus på barnets trivsel og hjælpe børn igennem det, der kan være en svær proces.

Det nye system indeholder derudover en bred række ændringer, der bl.a. genindfører den såkaldte seperationsperiode. Det betyder, at par med børn fremover skal vente tre måneder, hvis de ønsker at blive skilt. Siden 2013 har det været muligt for ægtepar med børn at blive skilt på nettet ved hjælp af et NemID og 420 kroner.

Liberal Alliance har gennem hele forhandlingsperioden været modstandere af betænkningstiden.

»Der er ikke nogen der er i tvivl om, at det ikke er vores kop the. Men vi mener, at det er afgørende, at vi får et nyt system til gavn for de børn, der kommer i klemme. Det her er kompromiset«, siger familieordfører Laura Lindahl (LA).

Det er primært Dansk Folkeparti, der har kæmpet for at genindføre seperationsperioden.

»Tid til eftertanke er vigtigt«, siger børne - og familieordfører, Pernille Bendixen (DF).

Derudover skal der nu kun være én indgang til system, hvis man ønsker at blive skilt: Et såkaldt Familieretshus, der kun behandler familieretlige sager, og dermed nedlægges Statsforvaltningen. Det sker, fordi flere skilsmissesager er blevet kastet rundt mellem kommunen, Statsforvaltningen, byretten osv. Myndigheder der alle har truffet hver deres afgørelse, og det har været med til at besværliggøre en skilsmisse yderligere.

I det nye Familieretshus vil skilsmissesager i fremtiden blive screenet og opdelt i tre grupper: De grønne sager, hvor parterne selv kan håndtere skilsmissen. De gule sager, hvor systemet skal hjælpe parterne med at mægle og indgå forlig. Og til sidst de røde sager, der anses for uløselige, og derfor ryger direkte til en domstolsafgørelse. Kommer det så vidt, at skilsmissen skal afgøres af en dommer, bliver det en ny Familieret, der skal træffe afgørelsen.

Kommer det så vidt, så har 26 byrets- og landsretsdommere udviklet en ny manuel for retternes håndtering af de tunge skilsmissesager, som der skal tages udgangspunkt i. Det sker efter lang tids kritik af, at den slags sager bliver håndteret vidt forskelligt fra landsdel til landsdel.

Lovforslaget fremsættes til efteråret og ventes at træde i kraft 1. april 2019.

Aftalen kommer i kølvandet på, at det nuværende system igennem længere tid er blevet kritiseret af både politikere, foreninger og familier.

Opdateres