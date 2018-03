Stemmeret til økonomisk umyndige rykker nærmere Der ser ud til at være bred opbakning i Folketinget til at undersøge mulighederne for at give et par tusinde mennesker, der er gjort økonomisk umyndige, stemmeret ved folketingsvalg.

Selv om man ikke har råderet over sin egen økonomi, kan man godt være i stand til at tage politisk stilling og deltage i valg. Det blev fastslået, da Folketinget i 2016 gav personer, der er gjort økonomisk umyndige i et såkaldt paragraf 6-værgemål, stemmeret til kommunalvalg, regionsrådsvalg og valg til Europaparlamentet.

Det drejer sig om et par tusinde mennesker.

Justitsministeriet vurderede dengang, at det ville være i strid med grundloven at give de samme mennesker stemmeret til folketingsvalg. En vurdering, som Højesteret i en afgørelse i januar i år har erklæret sig enig i.

Grundloven Paragraf 29 Paragraffens stk 1 fastslår blandt andet: »Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort«. Det er denne formulering, som efter Justitsministeriets og Højesterets vurdering betyder, at økonomisk umyndiggjorte ikke kan få lov at stemme til Folketingsvalg.

Men det kan godt lade sig gøre at give de pågældende mulighed for at deltage i folketingsvalg uden at ændre grundloven.

Det mener Enhedslisten, SF, Alternativet og de radikale.

»Man kan gå den anden vej rundt og i stedet ændre værgemålsloven«, siger Jacob Sølvhøj, handikapordfører for Enhedslisten.

Andre regler i Sverige

Det er værgemålsloven, der fratager mennesker deres »retlige handleevne«, sådan at de ikke selv har økonomisk råderet. Ifølge lovens paragraf 6 kan fratagelsen af den retlige handleevne ikke begrænses »til bestemte anliggender«.

Men det kan den godt, mener de fire partier. De henviser blandt andet til, at Sverige for en del år siden ændrede reglerne, så fratagelsen af den retlige handleevne ikke er alt eller intet, men kan gradueres.

Partierne har fremsat et beslutningsforslag, som vil pålægge regeringen inden nytår at fremsætte et forslag om en lignende ordning i Danmark.

Forslaget skal behandles i Folketinget på tirsdag og ser ud til at få en positiv modtagelse. Socialdemokraternes handikapordfører Orla Hav mener, at partiet bør støtte forslaget.

»Det er min indstilling til vores folketingsgruppe, som tager stilling til sagen tirsdag formiddag«, siger han.

V vil have et udvalg

Venstre vil forholde sig »meget positivt« til forslaget, siger socialordfører Carl Holst. Regeringspartiet går dog ikke ind for kravet om et lovforslag inden nytår, men vil derimod foreslå at nedsætte et udvalg, der skal se på mulighederne og afslutte sit arbejde i år.

»Hvis man, eventuelt inspireret af andre lande, kan gøre noget, skal vi have det afdækket og bearbejdet politisk på en ordentlig og grundig måde«, siger han.

Beslutningsforslaget støttes af Institut for Menneskerettigheder.

»Det er et alvorligt menneskeretligt problem. Det er særligt problematisk, fordi det netop kun er personer med handikap, som får frataget stemmeretten«, siger Nikolaj Nielsen, leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde for personer med handikap, til instituttets hjemmeside.

Instituttet har også støttet de fire mentalt handikappede personer, som for et par år siden lagde sag an mod Social- og Indenrigsministeriet for brud på menneskerettighederne, fordi de ikke kunne få stemmeret til Folketinget.

Bad selv om økonomisk værge

En af dem er Martin Rosenlind, som til Politiken dengang forklarede, at han selv havde søgt statsamtet om at få en økonomisk værge, fordi han ikke kunne styre sin økonomi.

»Kan staten ikke se, at når man som en god borger forsøger at få styr på sin økonomi, så er det urimeligt, at man samtidig også får taget sin stemmeret«, sagde han dengang.

Indtil da havde Martin Rosenlind stemt ved folketingsvalg, senest i 2011.

De fire fik ikke medhold af Højesteret, som traf sin afgørelse i januar i år. De fires advokat, Christian Dahlager, sagde efter afgørelsen til Ritzau, at de vil gå videre til Den Europæiske Menneskeretsdomstol.