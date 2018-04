Regeringen går til modangreb på Rigsrevisionen Efter uenighed om en stribe sager har regeringen besluttet at gå i rette med Rigsrevisionen.

Statens kontrolorgan Rigsrevisionen har over de senere år udviklet en problematisk tendens til at ville bevæge sig ind på en politisk spillebane, hvor den ikke hører hjemme.

Det mener regeringen, som i Koordinationsudvalget har besluttet at lægge en mere kritisk kurs over for Rigsrevisionen, hvis konklusioner normalt er blevet fulgt eller taget høfligt til efterretning.

Ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er der »en meget principiel forskellig opfattelse af Rigsrevisionens opgave« hos regeringen og kontrollanterne i Rigsrevisionen.

Problemet er, mener han, at Rigsrevisionen i flere og flere undersøgelser forsøger at sætte normer op for den politiske beslutningsproces. Og dermed kritiserer politiske beslutninger.

»Det kan ikke være Rigsrevisionens opgave at indskrænke det politiske råderum«, siger han.

I mange år blev det betragtet som politisk helligbrøde at gå i rette med Rigsrevisionen. Både den tidligere S-SF-R-regering og nu den siddende V-LA-K-regering er imidlertid gået i offentlig infight med Rigsrevisionen.

I regeringen er det besluttet, at ministre i større udstrækning skal give Rigsrevisionen mere modspil ved at sige det åbent i tilfælde af uenighed – frem for bare at tage kritik »til efterretning«.

Kursændringen kommer til udtryk i et brev dateret 3. april fra sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby (V) til statsrevisorerne. I brevet, der helt bevidst har finansminister Kristian Jensen (V) som medunderskriver, går ministrene i rette med Rigsrevisionens kritik af salgsprocessen vedrørende statens vaccinefabrik.

Punkt for punkt kritiseres Rigsrevisionens konklusioner for at være »ikke relevant«, »uproportional«, »faktuelt ukorrekt« og »stærkt misvisende«. Ministrene beskylder Rigsrevisionen for at politisere ved »reelt at opstille normer for, hvilke oplysninger der bør ligge til grund for en politisk beslutning«.

»Det er ikke Rigsrevisionen, der skal bestemme, hvornår noget er undersøgt nok til at træffe en politisk beslutning. Det er ikke deres opgave«, udtaler Ellen Trane Nørby.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har gentagne gange modtaget, hvad han kalder »berettiget kritik« fra Rigsrevisionen.

Men han beskylder Rigsrevisionen og statsrevisorerne for at være »firkantede« i deres kritik og efterlyser en mere konstruktiv, fremadrettet tilgang.

Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S), i dag chefredaktør på Børsen, roser regeringen for at igangsætte en kritisk debat om Rigsrevisionen.

»Jeg kan sagtens genkende de overvejelser og oplevelser, som gøres gældende fra ministre i den nuværende regering«, siger Bjarne Corydon.

Professor i forvaltning Jørgen Grønnegaard Christensen mener, at ministre og eksministre har en pointe, fordi Rigsrevisionen over de senere år har lagt en ny stil, hvor man ikke nøjes med at revidere trufne politiske beslutninger.

»Før i tiden gik man ikke ind og foretog kritiske analyser af det politiske beslutningsgrundlag«, siger Jørgen Grønnegaard.

Rigsrevisor Lone Strøm lader i en skriftlig kommentar forstå, at hun respekterer, at der skal være et politisk rum, som Rigsrevisionen ikke har adgang til.

»Men når først en minister har taget en beslutning, som har økonomiske konsekvenser, er det Rigsrevisionens opgave at revidere disse dispositioner på vegne af Folketinget«, udtaler hun.

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), mener, at regeringen må tåle at blive kigget i kortene, hvis der ligger relevante forarbejder bag lovforslag – også i den politiske proces. »Det her drejer sig om, at man indimellem må afprøve, om forarbejderne har været gode nok. Man må kunne tåle kritik«, siger han.