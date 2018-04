Forsvarsminister om forbud mod omskæring af drenge: »Den politiske risiko ved det her er kæmpestor« Claus Hjort Frederiksen (V) peger efter lukket samråd på, at risikoen ved en aldersgrænse for omskæring er stor.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) advarer mod et forbud mod omskæring af drengebørn under 18 år. Det siger han efter et lukket samråd i sundhedsudvalget:

»Den politiske risiko ved det her er kæmpestor«, siger han.

Forsvarsministeren har i dag sammen med fire andre ministre været indkaldt til møde i udvalget for at redegøre for de hensyn, perspektiver og potentielle konsekvenser, der kan være forbundet med et dansk omskæringsforbud.

Årsagen er et borgerforslag, som har fået flere end 39.000 underskrifter, og er således godt på vej til at blive taget op i folketinget. Det kræver i alt 50.000 støtteerklæringer.

Claus Hjort har givet udvalget en sikkerhedspolitisk vurdering af et omskæringsforbud, og efter samrådet advarer han mod et forbud mod omskæring:

»Vi står helt alene med det her synspunkt. Det er ikke sådan, at det handler om ytringsfrihed, som jo deles af alle liberale demokratier i denne her verden. Vi står helt alene, og det øger risikoen«, siger Claus Hjort.

Den sikkerhedspolitiske situation er ifølge forsvarsministeren en anden i dag. Det skyldes fakenews og internettrolls. De har ikke andet formål, end at skabe splittelse, og det gør situationen anderledes uforudsigelig, end under for eksempel Muhammedkrisen. Den blev i sin tid orkestreret af danske imamer i samarbejde med mellemøstlige religiøse kræfter med et politisk mål, forklarer han.

»I dag er situationen meget mere kompliceret. Det kan være helt andre aktører, end dem som er indblandet i det her, som begynder at køre sagerne, og det gør det meget uberegneligt, og det gør det efter min mening meget farligt«, siger han.

Claus Hjort er personligt imod et forbud, selv om Venstre endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet.

Regeringen er imod et forbud

En samlet regering er imod et forbud mod omskæring af drengebørn.

Også udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) konkluderer, at det ikke er i Danmarks interesse at forbyde omskæring af drengebørn.

»Vi vil komme til at stå helt alene og være det første land i verden, der går den vej. Det er vores objektive analyse. Det gør os sårbare, og det gør, at de allierede, vi normalt har til at hjælpe os i prekære situationer, de vil i denne situation ikke stå ved vores side«, siger han efter samrådet.

Liberal Alliance har valgt at fritstille deres folketingsmedlemmer i forbindelse med den mulige politiske behandling af et borgerforslaget, hvilket betyder at ikke behøver følge parties linje i spørgsmålet.

Udenrigsministeren er dog personligt imod.

»Jeg kunne aldrig drømme om at løfte kniven eller saksen mod mine egne drengebørn, så jeg forstår overhovedet ikke, at man kan finde på at gøre det, men jeg ønsker ikke at skulle medvirke til en lovgivning imod det«, siger han.

Forslaget om "Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn" har indtil videre skabt splittelse på kryds og tværs i folketinget.

To ud af tre regeringspartier, Konservative og Liberal Alliance, har valgt at fritstille deres medlemmer i forbindelse med den mulige politiske behandling af et borgerforslaget.

SF er endnu det eneste parti, som klart melder ud, at de støtter et forbud.

Radikale Venstre er imod et forbud, sammen med Socialdemokratiet.