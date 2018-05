Danmark afviser langt oftere afghanere end vores naboer Ifølge en norsk opgørelse anerkender Danmark sjældnere end vores nabolande afghanske asylansøgere. Det bekymrer Dansk Flygtningehjælp.

At der kan være farligt i Afghanistan, fik udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) en påmindelse om, da to bomber mandag dræbte 25 mennesker i hovedstaden Kabul, netop som ministrene ankom på et hemmeligholdt besøg.