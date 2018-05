Jakob Ellemann-Jensen: Jeg er minister for miljø. Og fødevarer. I den rækkefølge Jakob Ellemann-Jensen (V) slår ny grøn linje an i overdragelsestale. Esben Lunde Larsen siger farvel til ministerium - og endnu engang nej tak til journalister.

Det var en vanlig humoristisk og veloplagt Jakob Ellemann-Jensen (V), der indtog pladsen foran det samlede pressekorps mikrofoner til eftermiddag.

Og også en Jakob Ellemann-Jensen, der var lidt overrasket over at stå netop der, i Miljø- og Fødevareministeriet, klar til at overtage ministeriet fra Esben Lunde Larsen (V).

For et år siden havde han nemlig en helt anden holdning til præcis den ministerpost.

»Da sagde jeg, at det eneste ministerium, jeg ville sige nej tak til, det var det her. Sådan kan man jo have et standpunkt, til man tager et nyt«, sagde Jakob Ellemann-Jensen i sin tale i dag.

Ellemann-Jensens nye standpunkt - og ministerpost - er ikke det eneste, der er nyt.

Undervejs i sin tale, og flere gange i interviews bagefter, betonede den forhenværende politiske ordfører, at der nu skulle lægges en ny og mere grøn linje end tidligere.

»Nu overtager jeg posten som minister for miljø. Og fødevarer. Og i den rækkefølge«, sagde Jakob Ellemann-Jensen, der flere gange i sin tale gentog hans egen forkærlighed for den danske natur.

»Danmark er, og skal være, et land, hvor man kan trække vejret og drikke vand, uden at blive bange for det«.

En kulsort minister

Esben Lunde Larsen, som, i modsætning til Søren Pind (V), ikke havde benyttet sig af lejligheden til at iføre sig en ministeruniform, men i stedet bar et rødt-blomstret slips, fik også et par ord med på vejen.

»Der er blevet malet et billede af dig og regeringen som værende kulsort. Det er forkert«, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Esben Lunde Larsen fik et par vandresko i gave af den kommende minister, så han nu kunne vandre ude »hvor der er rigtigt højt til loftet og rigtig langt til døren, ligesom vi har det i Folketinget«.

Kritikken af Esben Lunde Larsens tid som Miljø- og Fødevareminister kom den afgående minister kun kortvarigt ind på i sin egen tale, hvis gennemgående tema var, at han havde kæmpet for at »være mig selv, med mine værdier, tro og normer«.

Selv mente Esben Lunde Larsen, at han sluttede på toppen, og nævnte kun kritikken, da han noterede sig, at han aldrig havde været fortaler for at skrive en selvbiografi, for at »korrekse historien« og give til genmæle mod sine kritikere.

Det synspunkt har han øjensynligt holdt fast i - også i de sidste timer af hans ministerliv.

Mens Søren Pind brugte det meste af sin tirsdag aften i diverse tv-medier, har der været påfaldende stille omkring Esben Lunde Larsen.

Udover en opdatering på sin Facebookprofil tirsdag, hvor han annoncerede sin afgang, er han ikke kommet med yderligere forklaringer på, hvorfor han ikke stiller op til valg igen og derfor heller ikke længere vil være miljø- og fødevareminister.

Heller ikke ved ministeroverdragelsen ønskede han at uddybe, og han forlod således salen i samme øjeblik, den sidste tale var slut.

Før han forlod stedet, havde han dog nået at give Jakob Ellemann-Jensen et par velkomstgaver. Heriblandt en bog om ulve af Sebastian Klein.

»Jeg glæder mig til at se dig danse med ulve. Så tillykke med din post«, lød lykønskningen til den nye minister for miljø. Og fødevarer.