Se listen: Nu har 30 boligområder et ghettostempel Onsdag er ghettokriterierne med en politisk aftale blevet opdateret. 30 områder er nu på listen.

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti onsdag præsenteret en delaftale, der skal være med til at sikre, at der i 2030 ikke længere er ghetto i Danmark.

Et af punkterne heri er, at kriterierne for, hvornår et område er en ghetto, er blevet opdateret.

Ændringen betyder, at der nu er 30 ghettoer i Danmark mod tidligere 22.

Her kan du se en liste over de områder, der nu får ghetto-stemplet:

Lundtoftegade, København.

Aldersrogade, København.

Sjælør Boulevard, København.

Degnegården, København.

Hørgården, København.

Charlotteager, Høje Tåstrup.

Korsløkkeparken Øst, Odense.

Langkærparken, Aarhus.

Derudover er følgende områder stadig på listen:

Mjølnerparken, København.

Gadelandet/Husumgård, København.

Tingbjerg/Utterslevhuse, København.

Bispeparken, København.

Tåstrupgård, Høje Taastrup.

Gadehavegård, Høje Taastrup.

Agervang, Holbæk.

Ringparken, Slagelse.

Motalavej, Slagelse.

Lindholm, Guldborgsund.

Solbakken, Odense.

Vollsmose, Odense.

Nørager/Søstjernevej m.fl., Sønderborg.

Stengårdsvej, Esbjerg.

Korskærparken, Fredericia.

Sundparken, Horsens.

Munkebo, Kolding.

Skovvejen/Skovparken, Kolding.

Finlandsparken, Vejle.

Bispehaven, Aarhus.

Skovgårdsparken, Aarhus.

Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus.

Kilder: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ritzau