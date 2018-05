Støjbergs image som hardliner udfordres: S og DF vil have flere stramninger Støjberg har svært ved at se DF's krav indfriet på indfødsretsområdet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) image som en hardliner blev udfordret, da hun onsdag indledte forhandlingerne om nye stramninger på statsborgerskabsområdet med DF og S.

Ankerne fra de to partier går nemlig primært på, at hun ikke går langt nok med sine forslag, der blandt andet omfatter strengere krav til selvforsørgelse samt skærpede krav i forhold til, hvilken kriminalitet der skal kunne udelukke dansk statsborgerskab permanent.

Den socialdemokratiske indfødsretsordfører, Astrid Krag, savner eksempelvis bedre muligheder for at kunne tage statsborgerskab fra kriminelle, ligesom S-ordføreren er skeptisk over for, at Støjberg lægger op til, at på færdselsområdet skal bøder på op til 4.000 kroner ikke længere give udskydelse af statsborgerskab i 4½ år.

»Jeg har lagt vægt på, at når man laver noget, der er personfarligt, så synes jeg ikke, det kan være afgørende, at det lige er i færdselsloven, man sætter andre menneskers liv i fare«, siger Astrid Krag.

DF: Ministeren bliver tom i blikket

Fra Dansk Folkeparti kritiserer indfødsretsordfører Christian Langballe, at regeringen har opgivet at finde en måde at tjekke ansøgernes demokratiske sindelag på, ligesom DF vil have det skrevet ind i en ny aftale, at der hvert år maksimalt må tildeles 1.000 nye statsborgerskaber - til sammenligning blev der sidste år tildelt over 5.000.

»Jeg kan engang imellem have lidt en fornemmelse af, at regeringen har en beslutning om, hvor langt den vil gå, og når man kommer ud over det, så bliver ministeren tom i blikket og tænker på noget andet«, gengiver Langballe sine oplevelser med Støjberg uden dog at stille sig tilfreds med det:

»Jeg går ud fra, at de ting, som vi kommer med, selvfølgelig bliver taget positivt op, og at ministeren er åben og tænker ud af boksen«.

Forhandlingerne fortsætter allerede torsdag, og Astrid Krag tilføjer, at hun oplevede en »imødekommenhed fra regeringen« i forhold til forslaget om at kunne fratage folk statsborgerskab.

Støjberg: Loft på 1.000 bliver meget svært

Støjberg har dog en lidt anden udlægning af de socialdemokratiske krav, som hun betegner som »lidt løs snak og idéudveksling«. Ministeren mener ikke, at man kan lave store ændringer i forhold til at kunne fratage folk deres statsborgerskab, hvis man samtidig skal overholde konventioner. Eksempelvis fordi det vil kræve, at den pågældende også skal have et andet statsborgerskab, hvis man skal kunne fratage det danske.

Jeg vil være ærlig og sige at det er rigtig svært at finde en model, der lever op til at give os den sikkerhed, at de, der så får statsborgerskab, rent faktisk også er demokratisk sindede Inger Støjberg

»Og så er vi jo sådan set ved at være der, hvor vi allerede er i dag«, siger Støjberg og tilføjer, at kravene fra DF til gengæld er langt mere konkrete.

Hun ser dog ikke for sig, at DF-kravet om maksimalt 1.000 nye statsborger om året kan blive skrevet ind i en nye aftale.

»Det har jeg umiddelbart meget svært ved at se«, siger hun og tilføjer, at »det er DF godt klar over«.

Hun bekræfter også, at regeringen ikke har kunnet opfinde en måde at kontrollere ansøgernes demokratiske sindelag på. Det på trods af, at også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i efteråret bebudede stramninger her.

»Jeg vil være ærlig og sige at det er rigtig svært at finde en model, der lever op til at give os den sikkerhed, at de, der så får statsborgerskab, rent faktisk også er demokratisk sindede«, siger Inger Støjberg.