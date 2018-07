Her er 10 forslag til, hvordan klimaet og miljøet kan forbedres Her kan du få et overblik over nogle af de forslag til en grønnere klima- og miljøpolitik, der ligger på regeringens bord.

Syv ministerier har leveret i alt 20 forslag, som regeringen kan bruge i en ny klimaplan, der skal dæmme op for klimaforandringer og skabe renere luft i nærmiljøet.

Nedenfor kan du se et resume af 10 udvalgte forslag. De samlede dokumenter med alle 20 forslag kan du se her:

Flere og skrappere miljøzoner

I dag kan de fem største byer indføre miljøzoner. Det kan udbredes til alle byer med over 25.000 indbyggere. Der kan stilles skrappere krav til tunge køretøjer og flere kan omfattes – herunder varebiler og de ældste dieselbiler.

Kontrol med lastbiler

Regeringen kan afsætte 5 mio. kr. i perioden 2019 til 2020 for at bekæmpe snyd med det udstyr, der skal begrænse kvælstofoxider (NOx) fra lastbiler. Nogle snyder for at spare drift og vedligehold af køretøjets røgrensning.

Højere skrotpræmie

Skrotpræmien for dieselbiler fra 2004 og nedefter kan midlertidigt hæves for at fremskynde udfasningen. I dag er præmien for alle biler 2.200 kr. Som eksempel på en midlertidig skrotpræmie nævnes beløb på 7.000 og 10.000 kr.

Færre brændeovne

Kommunerne kan få mulighed for at indføre tvungen udfasning af de ældste brændeovne og brændekedler. F.eks. ved krav om udskiftning ovne fra før 2005 ved ejerskifte i boligen. Det kan også gøres muligt for kommuner at lave forbud mod ovne i nyt byggeri og nye boligområder.

Skærpede krav til gylle

Der nævnes flere muligheder for at mindske udledningen af ammoniak i landbruget. Bl.a. kan et krav om såkaldt forsuring af gylle vha. svovlsyre på sort jord og græsmarker udvides til at gælde alle arealer – herunder kornmarker.

Mere ny teknologi

Der kan afsættes midler til at støtte investeringer i miljøteknologi, der reducerer udledninger af ammoniak og/eller drivhusgasser i landbruget. Som eksempel nævnes tilskud på 10 mio. kr. til bedre behandling af gylle.

Flere el-busser

Der kan afsættes 150 mio. kr. over fem år til en tilskudspulje, der har til formål at udbrede elbusser. Det foreslås at lave et mål for omstilling af den kollektive transport i byerne til eldrift. Holland har mål om, at alle nye busser i 2025 skal køre på el.

Flere grønne taxier

Regeringen kan lave et mål om, at halvdelen af trafikken med taxi foregår med lav-emissionskøretøjer i 2025. Det kan understøttes med 40 mio. kr. i tilskud til køb og leasing af el- og brintbiler samt 20 mio. kr. til hurtige ladestandere.

Ingen biler med benzin og diesel

Der kan sættes et mål for udfasning af personbiler, der kører på benzin og diesel. Hydbrid-biler er undtaget. I Danmark nævnes 2035 som et hensigtsmæssigt år for stop for salg af nye fossile person- og varebiler, hvis hele bilparken skal være fossilfri i 2050.

Grøn asfalt

Regeringen kan i perioden 2020 til 2025 prioritere midler til at implementere klimavenlig asfalt med lav rullemodstand, der sparer køretøjerne for en betydelig mængde brændstof. Det vil medføre meromkostninger på 35 mio. kr.