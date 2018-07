Erhvervsministeren vil stramme reglerne for kviklån: »Der er nogle banditter derude« Regeringen vil i efteråret præsentere et udspil, der skal sikre bedre kontrol med kviklån.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) varsler et opgør med de firmaer, som tjener store summer på at låne hurtige penge ud til folk, der har ringe muligheder for at betale dem tilbage.

»Der er nogle banditter derude, som lever af at give lån til folk, som ikke kan betale dem tilbage. Det er urimeligt, og det er også derfor, vi er ved at stramme op«, siger han.

Tirsdag præsenterede Socialdemokratiet 10 konkrete forslag til, hvordan partiet vil styrke kontrollen med kviklån, skulle Mette Frederiksen blive statsminister.

Rasmus Jarlov er enig med Socialdemokratiet i, at der trods flere politiske tiltag fortsat er behov for mere lovgivning, og regeringen vil derfor i efteråret komme med sit eget udspil.

»Regeringen er meget enig i, at der er et problem med, at der er for mange, der får kviklån, og at det har karakter af udnyttelse fra nogle af de her låneudbyders side. Det vil vi meget gerne skride ind over for«, siger Rasmus Jarlov.

Stor kreativitet

Hvorvidt regeringen vil lade sig inspirere af Socialdemokratiets udspil er for tidligt at sige. Et af forslagene - at det skal være Finanstilsynet frem for Forbrugerombudsmanden, der fører en skarpere kontrol med udbyderne af kviklån - har regeringen allerede bebudet. Derudover er en arbejdsgruppe ved at granske, hvordan reglen om en 48 timers betænkningstid kan få en reel effekt. Reglen trådte i kraft i 2017, men flere udbydere har efterfølgende ændret deres produkter, så de omgår intentionen med reglen, nemlig at folk skal tænke sig om i to døgn, før de kan få penge udbetalt.

»Kreativiteten er stor blandt låneudbyderne. Det skal den også være, men derfor skal lovgivningen også følge med. Om der er behov for yderligere, tør jeg ikke tage stilling til, før arbejdsgruppen er færdig«, siger Rasmus Jarlov.

Han bakker dog ikke umiddelbart op om Socialdemokratiets forslag til en løsning. Partiet vil lade den 48 timers betænkningstid gælde alle forbrugslån, men det kan der også være ulemper ved, mener ministeren.

»Der er også forbrugslån, som er reelle, og som har en mere fornuftig rente, og dem skal vi jo ikke forhindre folk i at tage. Men vi er ved at indhente ideer«, siger han.

Socialdemokratiets forslag om et loft over, hvor mange lån man må optage per person, og hvor høj en rente udbyderne må kræve for den del af et lån, der eventuelt bliver misligholdt, er heller ikke umiddelbart en del af regeringens planer.

Udbydere: Slår ikke nogen ihjel

I Digitale Långivere, der er en brancheforening for udbydere af kortfristede forbrugslån, er talsperson Christina Trauboth ikke enig med politikerne i, at der er behov for en opstramning. Hun kender ikke til »banditter« blandt kviklånsudbyderne.

»Vi er allesammen seriøst drevne virksomheder, der er mere end villige til at lytte til omgivelserne og politikerne, og vi diskuterer også internt, hvordan vi kan blive bedre til kreditvurderingen«, siger hun.

Hun efterlyser, at udbyderne i stedet får adgang til mere data, så de derigennem kan styrke deres kreditvurdering.

»For eksempel insolvensregistret. Hvis folk går i fogedretten og erklærer sig konkurs, så er der ikke nogen långivere, der ved det. Vi har ikke adgang til den information«, siger hun, der også ønsker sig et nationalt gældsregister.

»Der er ikke behov for opstramning, men der er behov for mere data«.

Hun reagerer især på Socialdemokratiets forslag om at undersøge, hvorvidt man kan lave et forbud mod reklamer for kviklån i det offentlige rum på samme vis som det, der er gældende for tobaksprodukter.

»Det er helt urimeligt. Hvorfor skal det være ulovligt at reklamere for lån? Vores produkter slår ikke folk ihjel, det er ikke sundhedsskadeligt som cigaretter er, og cigaretter kan du stadig se, når du handler i Super Brugsen. Der ville vores lån jo være fuldstændig usynlige«, siger Christina Trauboth.