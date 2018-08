Regeringen åbner for opgør, og DF vil have regionerne totalt afskaffet

Regionernes fremtid bliver en politisk slagmark, når efterårets sundhedsreform skal forhandles på plads. Mens regeringen planlægger strukturelle ændringer, hvor man flytter en lang række opgaver fra regioner til stat, kommuner og almen praksis, kræver DF-formand Kristian Thulesen Dahl regionerne total afskaffet.

»Vores bud er, at staten driver de specialiserede sygehuse, som i højere og højere grad er blevet udviklet. Kommunerne skal derefter have en pligt til at have et grundlæggende beredskab til de folk, der kommer hjem fra sygehuset og har brug for hjælp«, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl i et interview med Politiken i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

En afskaffelse af regionerne er blandt partiets »vigtigste« krav til en ny sundhedsreform, forklarer Thulesen Dahl, der mener, at det er på tide at tage fat om nældens rod.

»Når vi alligevel skal slå det lange lys til, giver det mening at lave en struktur, der sikrer patienterne de bedste vilkår. Vi har i dag en struktur med fem regioner, der baserer sig på, at langt de fleste ting foregår på sygehusene, men den er ikke længere aktuel, fordi den tid, man opholder sig der, bliver kortere og kortere«, siger han.

Regeringen holder fortsat kortene tæt til kroppen. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) understreger, at regeringen vil spille ud med »strukturelle ændringer« på regionernes område.

»Der er store forskelle mellem de fem regioner, og det ser vi som et stort problem. Det kan vi se på udredning af patienter, på psykiatrien, hvor især børn og unge ikke får behandling i tide i eksempelvis Region Hovedstaden og så er der ventetider, hvor Region Midtjylland har lave ventetider på operationer, men de i Nordjylland og på Sjælland er højere«.

Serie Nedtælling til valg I en ny serie ’Nedtælling til valget’ går Politiken tæt på Folketingets ni partier i forbindelse med de politiske sommergruppemøder i august. I dag: Dansk Folkeparti Senere: Liberal Alliance, SF, Alternativet, Konservative, Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialdemokratiet

Flere modeller i spil

Sundhedsreformen har været flere år undervejs og skal agere strømpil for de næste ti års sundhedspolitik.

Konsulenthuse som McKinsey har været inde over, og en række modeller for en ny struktur er blevet drøftet i regeringstoppen.

Ifølge flere topkilder i regeringen er man landet på en »hybridmodel«, hvor man ikke nedlægger regionerne, men flytter en lang rækker arbejdsopgaver for flere end 4 milliarder kroner væk fra regioner til stat, kommunerne og den almene praksis.

Eksempelvis vil man flytte behandlingen af kronikere såsom diabetikere, kol-patienter og muligvis også hjertepatienter fra regionerne til kommunerne. En anden tanke er, at staten overtager en række indkøbsopgaver, som regionerne i dag selv står for.

Direkte adspurgt, om regeringen vil afvise at nedlægge regionerne, svarer sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

»Det er et velkendt synspunkt, at DF vil nedlægge regionerne. Det er der også to af tre regeringspartier, der vil. Vi synes, at regionerne har løst mange opgaver, men der er også opgaver, som de ikke løser tilstrækkeligt. For os er det patienten i centrum, og vi præsenterer vores sundhedsreform til efteråret«.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen opfandt regionerne med strukturreformen i 2008.

I V-toppen ser man skeptisk på en regulær nedlæggelse, fordi det vil føre til en centralisering af sundhedspolitikken, hvis staten overtager drift og kontrol med opgaver, som før var regionalt forankrede.