Er statsministeren mentalt på vej til valg?: Ét spørgsmål fra en journalist ændrede Løkkes fremtoning Løkke viste på sommergruppemøde, hvordan han vil bruge sin sundhedsplan i en valgkamp.

I sine allersidste sætninger på et timelangt pressemøde var det, som om Lars Løkke Rasmussen med et stil- og attitudeskift uforvarende gav et fingerpeg om, hvor han har tænkt sig at placere en afgørende front i den valgkamp, han officielt betragter som irrelevant at tale om.