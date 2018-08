Elbæk siger nej til fællesmøder for at samle den røde blok frem mod valget Tiden er forpasset til fælles møder om strategier for rød blok, mener Alternativets leder. »Vi risikerer, at Løkke får fire år mere«, siger SF-formand.

Der er ikke noget, der tegner til, at der vil blive lagt en dæmper på sommerens skænderier i rød blok som følge af gruppeterapeutiske fællesmøder blandt partilederne i oppositionen.

Alternativets formand Uffe Elbæk har i hvert fald ikke tænkt sig at møde op, hvis han bliver inviteret for at klinke skårene og arbejde for fælles udspil frem mod valget.

»Hvis dagsordenen skal være, at rød blok skal finde fælles fodslag, så er det ikke relevant for mig. Vi stiller med vores egen statsministerkandidat, og vi ser ikke os selv som en del af rød blok. Vi er en del af oppositionen, men ikke af rød blok«, siger Uffe Elbæk.

I de seneste uger har S-formand Mette Frederiksen fået flere opfordringer til at træde i karakter som oppositionsleder og få samling på tropperne i den røde familie. Den type signaler sendte også Uffe Elbæk førhen mange af.

»Jeg så jo gerne, at vi stod rigtig stærkt inden et kommende valg. Men det kræver, at vi begynder at snakke sammen«, sagde han f.eks. her i avisen i marts 2016, hvor han konstaterede, at han kun havde været inviteret til et enkelt fælles kaffemøde og en middag med oppositionens spidser.

Men de appeller er tiden nu løbet fra:

»Jeg må sige, at tiden er forpasset i forhold til det, der bliver lagt op til fra bl.a. Pia Olsen Dyhrs side om, at Mette Frederiksen skal samle oppositionen. Det vil for mig være meget besynderligt at skulle snakke et projekt op, som ikke er reelt«.

Men hvorfor. Du har selv talt for det?

»Da var situationen en ganske anden. Både jeg og f.eks. Pernille Skipper (Enh.) har ad mange omgange foreslået at diskutere fælles politik. Men det ændrede sig radikalt i det øjeblik, Socialdemokratiet grundlovsdag sagde, at de ønskede en etpartiregering uden de radikale og at gå til valg på deres eget grundlag. Det er så også et frihedsbrev til alle os andre«, siger Elbæk.

Mødes gerne med Frederiksen

Han understreger, at han gerne vil mødes bilateralt med f.eks. Mette Frederiksen, og at han sætter pris på de møder, de trods alt har. Han vil også gerne diskutere fælles manøvrer i det daglige samarbejde på Christiansborg.

»Men hvis der bliver indkaldt til et møde, der går ud på, at nu skal rød blok finde fælles fodslag, så er det ikke en relevant dagsorden for mig«, siger Uffe Elbæk.

Pia Olsen Dyhr fatter ikke, hvorfor Alternativet ikke vil bruge kræfter på at finde en fællesmængde på de mange områder, hvor oppositionspartierne har flugtende interesser inden for f.eks. klima, ulighed og uddannelser og børn.

»Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor vi ikke i det mindste bruger kræfterne der. I stedet kun at tale om det, der splitter os ad. Jeg forstår det ikke«, siger Pia Olsen Dyhr.

Konsekvensen ligger lige for, mener SF-formanden:

»Hvis vi bliver ved med at rode rundt i rød blok, så får Lars Løkke Rasmussen fire år mere i Statsministeriet. Jeg kan ikke rumme det«.

Og det vil ske, tror du?