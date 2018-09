Løhdes plan lækket: Regeringen vil skrotte papirbøvl for 4 milliarder kroner Nu løfter interne regerings-dokumenter sløret for indholdet i en ny afbureaukratiseringsreform, som skal præsenteres tirsdag.

Den har været halvandet år undervejs og krævet en ekstra minister på gangen i Finansministeriet. Regeringens sammenhængsreform er på trapperne og vil blive præsenteret i seks bidder. Den første – en afbureaukratiseringsreform – lægges frem på tirsdag, når statsminister Lars Løkke Rasmussen afslutter sit årlige regeringsseminar.

Men en række regeringsnotater med udspillets indhold, som Politiken er kommet i besiddelse af, løfter nu sløret for reformens indhold.

Afbureaukratiseringsreformen med navnet ’Færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor’ skal »skabe mere frihed og tid til velfærd«, står der i udspillet dateret september 2018. Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner fjerne administrative regler for i alt 4 mia. kroner fra 2019 til 2022.

For det andet vil regeringen barbere antallet af statslige puljer med 50 pct. inden 2022. Derudover skal planen sikre, at udgifterne til administration falder år for år. Det centrale spørgsmål er, hvordan det skal ske konkret. Ifølge Politikens dokumenter vil regeringen igangsætte nye forsøg med ’friinstitutioner’, så plejehjem og sociale tilbud ikke længere skal følge statslige regler og regulering i kommunerne. Derudover skal en ny såkaldt frihedspakke sikre større frihed på undervisningsområdet.

I første omgang vil regeringen lægge flere end 100 initiativer frem, som tilsammen skal sikre, at man når målsætningen. Ifølge det kommende udspil vil regeringen desuden nedsætte et ministerudvalg, som skal følge arbejdet de kommende år. Et nyt ’forenklingsforum’ med repræsentanter fra KL, staten, Danske Regioner og faglige organisationer skal komme med input til at booste afbureaukratiseringen. Som noget nyt skal forenklingsforummet komme med forslag til regeringen, som regeringen enten er tvunget til at følge eller forpligtet til at forklare, hvorfor den ikke gør.

Udspillet ’Færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor’ er det første af i alt seks reformspor. Sammenhængsreformen præsenteres ikke som en sammenhængende reform. Den kobles i stedet til andre reformer formuleret i andre ministerier af andre ministres embedsmænd.

Irritation på Slotsholmen

I regeringstoppen har der været en frustration over, at Finansministeriets input ikke havde den fornødne gennemslagskraft. Flere centrale kilder i regeringen forklarer, at statsminister Lars Løkke Rasmussen på et lukket møde før sommer hældte Finansministeriets indspark til reformen ned ad brættet, fordi det ifølge statsministeren manglede flyvehøjde.

Tirsdag vil minister for offentlig innovation Sophie Løhde og undervisningsminister Merete Riisager præsentere en frihedspakke på undervisningsområdet, som også skal være en del af sammenhængsreformen. Løhde vil også stå med, når den kommende sundhedsreform, ungereform og nye indsatser på beskæftigelsesområdet skal præsenteres i løbet af de næste otte uger. I flere ministerier oplever man, at Løhdes projekt har udviklet sig til et form for paraplyprojekt, der i højere grad også dækker over andre ministeriers forarbejde og politikudvikling.

Løhdes plan Det ved vi Regeringen skærer i unødige regler for 4 milliarder kroner over de næste fire år. Regeringen vil reducere antallet af statslige ansøgningspuljer med 50 pct. Regeringen vil fremlægge 100 initiativer i en frihedspakke, der skal sikre mere frihed til offentlige institutioner. Regeringen vil igangsætte forsøg med friinstitutioner, hvor plejehjem og sociale botilbud fritages fra statslige regler og kommunal regulering. Regeringen vil nedsætte et forenklingsforum med repræsentanter fra stat, kommuner og regioner. Det skal komme med forslag til afbureaukratisering, som regeringen skal følge i fremtiden. Vis mere

Forløbet har ført til irritation flere steder på Slotsholmen. Tag Undervisningsministeriet, hvor man på topchefniveau indadtil har udtrykt utilfredshed med, at embedsmænd fra Løhdes departement har blandet sig for meget i deres reformspor uden at have den faglige indsigt. Andre ministerier brokker sig over, at Finansministeriet meget sent i processen har orienteret om nye forslag og udspil, som i sammenhængsreformens navn skulle indbygges i netop deres arbejde. Irritation eller ej: Køreplanen er et produkt af halvandet års arbejde, og nu skal Løhde vise, at hun er en ægte reform-minister.