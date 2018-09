Større sikkerhed for at få praktikplads og mere fordybelse: Her er regeringens plan for erhvervsuddannelserne Her er hovedelementerne i regeringens udspil om styrkede erhvervsuddannelser.

Regeringen præsenterer i alt 55 initiativer fordelt på 12 hovedoverskrifter. De væsentligste initiativer er nævnt nedenfor, som er hovedelementerne i regeringens udspil om styrkede erhvervsuddannelser. Der bliver afsat knap 2 milliarder kroner over fire år til initiativerne. 1. Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme Investering i nye og renoverede faglokaler, værksteder og udstyr.

Valgfag i 7. -9. klasse på erhvervsskolerne.

Lærere fra erhvervsuddannelserne gennemfører undervisning og aktiviteter i folkeskolen.

Obligatorisk prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse.

Barrierer for skoleelevers ophold på virksomheder fjernes.

Praksisfaglighed i læreruddannelsen. 2. Opgør med automatvalget Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. -9. klasse.

Systematisk tilgang til uddannelsesvalg i 7. -9. klasse.

Nyt undervisningsforløb »Uddannelses- og erhvervskendskab« i 8. og 9. klasse.

Ny model for uddannelsesparathedsvurdering.

Styrket kollektiv vejledning i 7. -9. klasse.

Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere. 3. Kommunerne skal have større ansvar for søgning Kommunerne skal sætte lokale mål for søgningen til ungdomsuddannelse. 4. Flere skal vælge rigtigt første gang Følge effekten af adgangsforudsætninger til gymnasiale uddannelser med henblik på at understøtte øget søgning til erhvervsuddannelserne. 5. 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne Ekspertudvalg: Hvordan kan 10. klasses erhvervsrettes, så flere vælger en erhvervsuddannelse.

Understøttelse af 10. klasseaktivitet på erhvervsskolerne. 6. Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne Ny og fælles fortælling som led i rebranding af erhvervsuddannelserne.

Øget brug af eksterne gæstelærere på erhvervsskolerne.

Bedre muligheder for supplering og adgangskurser til de videregående uddannelser.

Etablering af en simpel kommunikativ model for videreuddannelsesmuligheder.

Erhvervsuddannelserne er studiekompetencegivende med adgang til GSK.

Dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne.

Iværksætteri og virksomhedsstart på grundforløbet. 7. Attraktive ungdomsmiljøer Udvikling og udbredelse af god praksis om ungdomsmiljøer, herunder den gode modtagelse, traditioner for afslutning, for eksempel medaljer, samt identitetsskabelse og fællesskab.

Krav om decentral supervision af nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis.

Forsøg med bedre muligheder for kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder.

Økonomisk ramme til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder. 8. Mere tid til at fordybe sig i fagene Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne.

Adgangen til grundforløbets 1. del udvides til op til to år efter 9. eller 10. klasse.

Nyt 10 ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de ældre unge og voksne. 9. Kvaliteten skal være endnu bedre Kvalitetstilskud i 2019-2022 til digitalisering, ungdomsmiljø og gæstelærere

Øget gennemsigtighed gennem præsentationer af data over erhvervsskolernes nøgletal

Styrket kvalitetstilsyn og skærpede sanktioner. 10. Større sikkerhed for at få en praktikplads Nyt praktikpladstilsagn.

Erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats udvides.

Status på praktikpladssituationen.

Videreudvikling af praktikportalen.

Bedre tilbud til praktikvejledere i virksomheder. 11. Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere Lønrefusion til praktikvirksomheder i overgangen i overgangen mellem grund- og hovedforløbet.

Forsøgsramme til forsøg på social- og sundhedsuddannelserne. 12. Frihed til erhvervsskolerne Bedre muligheder for at oprette nye lokale erhvervsuddannelser.

Nye procedurer for løbende og smidigere markedstilpasninger af erhvervsuddannelser.

Forenkling af reglerne og tydeliggørelse af faglige udvalgs og erhvervsskolernes opgaver.

Krav om obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse og talentspor afskaffes.

Professionalisering af og øget ansvar til erhvervsskolernes bestyrelser.