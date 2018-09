Radikale Venstre vil i højere grad tvinge kontanthjælpsmodtagere til at arbejde Modtagere af kontanthjælp og andre ydelser skal møde flere krav, foreslår Radikale Venstre. Det handler også om integration af indvandrere.

Radikale Venstre vil ændre det nuværende kontanthjælpssystem, så der stilles skrappere krav til modtagerne af sociale ydelser.

Det fremgår af partiets valgoplæg ved navn ’Fremad’, hvor partiet forud for landsmødet denne weekend har samlet over 100 forslag om alt fra kontanthjælp over klima til uddannelse.

»Det er vores bud på en ny retning for Danmark«, siger politisk leder Morten Østergaard, der kalder forslaget om kontanthjælp en »markant skærpelse af vilkårene for at være på kontanthjælp i Danmark«.

4 mærkesager fra de radikale frem mod det kommende valg I denne weekend afholder Radikale Venstre landsmøde i Nyborg. I den forbindelse lancerer partiet et valgoplæg ved navn ’Fremad’ med over 100 forslag fra partiets politiske katalog. Her er fire af de mest markante forslag: 1 Folkeskolen skal have tilført 1 milliard kroner ekstra som et varigt ressourceforløb. Midlerne skal gå til folkeskolen uden bindinger. Forventningen er, at de fleste af pengene vil gå til flere lærere. I dag er folkeskolerne underlagt et krav om såkaldt understøttende undervisning, der er læringsaktiviteter ud over de faste fag. De timemæssige bindinger skal fjernes. 2 En tredjedel af de nuværende marker skal udtages fra dyrkning inden 2050. De resterende to tredjedele landbrugsjord skal være giftfrit i 2050. 3 Salget af nye benzin- og dieselbiler skal stoppe i 2025. Det skal ske gennem en beslutning i EU. Men de danske forbrugere skal forberedes på omstillingen. 4 En dansk statsborger med en udenlandsk ægtefælle skal ikke længere leve op til særlige krav i det såkaldte pointsystem. I stedet skal de blot underlægges 5 års forsørgerpligt. Vis mere

Ifølge Morten Østergaard har det ikke haft tilstrækkelig effekt, at et bredt flertal i Folketinget i 2013 vedtog en kontanthjælpsreform, der blandt andet stillede krav til unge under 30 år om at uddanne sig. I hans optik sidder for mange fast.

Derfor foreslår Radikale Venstre, at alle modtagere af kontanthjælp under 30 år fremover »automatisk« regnes som jobparate.

»Det betyder noget for den indsats, man gør. Altså rettes den mod, at man hurtigst muligt skal ud at finde et arbejde, eller rettes den mod andre typer af aktiviteter«, siger Morten Østergaard og uddyber: »Jeg bryder mig ikke om, at vi har en kategori, hvor vi sætter folk hen og siger: ’Du er ikke på vej i arbejde’, for så skrider perspektivet«.

I dag er over 22.600 personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse kategoriseret som aktivitetsparate i stedet for jobparate. Det betyder, at de først på længere sigt skal i arbejde. Men står det til Radikale Venstre, skal alle fremover erklæres jobparate, hvilket betyder, at de hurtigst muligt skal i job og intensivt søge arbejde, hvis de fortsat vil modtage deres kontanthjælp.

For at hjælpe dem i gang vil partiet udbrede en mentorordning, hvor frivillige som en del af den kommunale sagsbehandling hjælper de unge i gang.

Det er ikke nødvendigvis sådan, at alle bliver jobparate bare fordi, at man kategoriserer dem som jobparate Ellen K. Lykkegård, 3F

3F advarer mod tom snak

Det er blandt andet trepartsaftalen fra 2016 mellem regeringen, arbejdsgivere og lønmodtagerne om at få flere flygtninge i arbejde, der har inspireret Radikale Venstre. Med aftalen blev det nemlig besluttet, at flygtninge i højere grad skulle mødes med et krav om, at de skal direkte ud i arbejde trods for eksempel problemer med det danske sprog. I kølvandet er flere flygtning kommet i job.

I fagforbundet 3F er man helt enige i intentionen om, at de unge skal ud i et job. Men socialpolitisk ansvarlig Ellen K. Lykkegård advarer mod, at man laver en »politisk skrivebordsmanøvre«.

»Det bliver tom snak at sige, at alle er jobparate. Det er ikke nødvendigvis sådan, at alle bliver jobparate, bare fordi man kategoriserer dem som jobparate«, siger hun.

Ingen ledige bliver uden videre erklæret aktivitetsparate i stedet for jobparate, fordi det kræver en begrundelse, forklarer arbejdsmarkedsforsker Anders Bruun Jonassen fra Rockwool Fonden. Men der er stor forskel på, hvor mange der erklæres jobparate fra kommune til kommune. Derfor kan forslaget fra Radikale Venstre skabe en mere ensartet tilgang på tværs af danmarkskortet. Men politikerne skal være indstillede på, at en større eller mindre gruppe af unge ikke er jobparate, siger Anders Bruun Jonassen: »Der ligger altså en risiko for, at man presser nogle mennesker, for hvem der ikke eksisterer en alternativ indsats«.

Morten Østergaard anerkender, at der er unge med problemer, som ikke umiddelbart kan vatetage et arbejde. De skal i så fald tilbydes en helt anden løsning end kontanthjælpssystemet.

»Jeg anerkender fuldt og helt, at der kan være unge, der har psykiske lidelser og andet, der skaber udfordringer for dem. Så mener jeg bare, at så skal vi ikke lade, som om de er i et kontanthjælpssystem, som har det sigte at være midlertidigt. Så må vi kigge på et ressourceforløb«, siger han.