Socialdemokratisk udspil: Her er de 18 konkrete forslag på det sociale område, som Mette Frederiksen går til valg på Et forslagene lyder blandt andet, at socialt udsatte skal have ret til gratis tandpleje.

1

Når et barn anbringes, skal det som udgangspunkt være permanent til en egnet plejefamilie, så barnet sikres en stabil tilværelse, hvor det bor ét sted. Hvis en anbringelse har varet i mere end to år, skal den som udgangspunkt gøres permanent, hvis det vurderes at være til barnets bedste. Søskende til anbragte børn skal også anbringes. Hvis biologiske forældre får anbragt et barn, fordi de ikke kan tage vare på det, skal udgangspunktet være, at også søskende og eventuelt kommende søskende anbringes, medmindre en konkret faglig vurdering kan vise markante forbedringer i familien.

2

Der skal indføres en ny lønmodel, som sikrer bedre lønforhold og mere stabile anbringelser. Konkret foreslår Socialdemokratiet en ny lønmodel, hvor plejefamilier i højere grad ansættes i kommunen. Formålet er at skabe en model, som skaber rammerne for stabile anbringelser, hvor både børn og plejefamilier sikres, at opholdet ikke bliver afbrudt, fordi der opstår uoverensstemmelser i forhold til vederlag. Plejefamilier skal have ret og pligt til uddannelse.

3

Moderen skal, eventuelt sammen med faderen, kunne anbringes allerede under graviditeten i de sager, hvor der er begrundet mistanke om, at barnet bliver skadet af f.eks. alkohol og stoffer under graviditeten, eller hvor der er tvivl om, at de kan varetage omsorgen for barnet.

4

Man skal ikke tjene penge på anbragte børn. Der skal stilles krav om, at alle institutioner skal have driftsoverenskomst med kommunen og ikke må trække overskud ud af institutionen.

5

S foreslår at afsætte midler til, at kommunerne kan etablere familiehuse, hvor tilbud som sundhedspleje, fødselsforberedelse og familierådgivning samles, så der i fremtiden vil være familiehuse, hvor man som gravid og ny familie kan få den bedste start med kræfter fra både det regionale og det kommunale system og det civile samfund.

6

Et nyt tilbud om forældrekurser, der kan klæde forældre bedre på til at tage hånd om deres barn både før og efter fødslen. Tilbuddet skal være gratis for udsatte familier, der samtidig skal kunne pålægges deltagelse af hensyn til barnets trivsel.

7

Automatisk opskrivning i dagtilbud for alle børn. Hvis man som forælder fravælger den tildelte plads, skal der følges op med information og en indsats med besøg fra en familiepædagog, og i sidste ende skal det kunne pålægges, at man sender sit barn i vuggestue.

8

Det skal være lettere at udskyde skolestart. Børn skal have lov til at fortsætte et år ekstra i børnehave, hvis de har behov for det.

9

Flere lærere og pædagoger på skoler med mange udsatte børn. Sammen med kommunerne vil S indføre sociale taxametre, hvor der bliver tilført flere ressourcer til de folkeskoler, der skal løfte den største sociale opgave.

10

Skoletrætte og umotiverede elever skal have mulighed for at bruge nogle timer om ugen eller en længere periode uden for klassen Det kan f.eks. være i et fritidsjob eller praktikforløb. Målet skal stadig være, at de gennemfører og består folkeskolens fag, men for en bestemt gruppe skal det være muligt at tilrettelægge skolegangen mellem 7. og 10. klasse på en anden måde end i dag, ligesom der skal være mulighed for, at de kan få lov til at gå til en anden og mindre teoretisk eksamen.

11

Kvaliteten og mulighederne i sfo’er, fritidsinstitutioner og ungdomsklubber med mange udsatte børn i nærområdet skal løftes. Derfor vil S styrke klubtilbuddene i de udsatte områder med sociale normeringer, krav om opsøgende arbejde og længere åbningstider.