Danske socialdemokrater: Vi kan lære af Jeremy Corbyn Jeremy Corbyn er ofte blevet kritiseret af danske socialdemokrater. Men hans metoder til at mobilisere masser af unge vælgere er samtidig blevet en inspiration.

Der er løbet temmelig meget vand i den politiske å siden dengang i 1990’erne, hvor den britiske premierminister Tony Blair med sit New Labour-partis tredje vej var en inspirationskilde for socialdemokratiske partier i hele Europa.

I de senere år under Jeremy Corbyns ledelse har danske topsocialdemokrater næsten stået i kø for at kritisere Labour-partiets venstreorienterede paroler.

»De, som i disse tider hygger sig med voldsomme venstredrejninger i bl.a. Storbritanniens Labour, hygger sig forgæves. Fortidens marxistiske spøgelser er ikke et genbesøg værd«, hedder det for eksempel i gruppeformand Henrik Sass Larsens bog ’Exodus’, der udkom i sommer.

Den måde, de appellerer til de unge på, den måde, de kommunikerer deres budskaber ud på, der er noget inspiration at hente Rasmus Prehn, (S)

Nogenlunde samme toner lyder der fra den socialdemokratiske udenrigsordfører, Nick Hækkerup, som ikke rigtig kan finde noget hos de britiske partifæller, der kan tjene til inspiration i den danske afdeling af socialdemokratismen.

»Jeg har meget svært ved at se, at vi i den politiske situation herhjemme skulle kunne lade os inspirere af Corbyn«, siger Nick Hækkerup.

Hvorfor?

»Dels fordi det politiske system er helt anderledes herhjemme end i Storbritannien. Dels fordi Corbyn er relativt langt fra, hvor vi står som socialdemokrati herhjemme. Han står langt til venstre for os«.

I disse dage har både de danske og de britiske socialdemokrater afholdt partikongresser.

Herhjemme har Socialdemokratiet som altid i september været samlet i Aalborg Kultur og Kongrescenter.

767 delegerede var tilmeldt weekendforestillingen, der forløb efter samme mønster som de foregående år.

Partikongressen blev skudt i gang med en timelang formandstale fra Mette Frederiksen, der havde justeret en smule på den efterfølgende debatform ved at bruge resten af lørdagen på at gå i løbende dialog med de mange partifæller, der bad om ordet.

I den hjemlige socialdemokratiske debat var der ikke mange referencer til hverken Jeremy Corbyn eller udenrigspolitik i det hele taget.

Men tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) har en betydelig grad af forståelse for den venstredrejning af partiet, Jeremy Corbyn har stået for.

»Corbyn er oppe imod mange års konservativt styre, som delvis har afmonteret den britiske velfærdsstat«, siger Nyrup, der mener, man er nødt til at anskue Corbyns synspunkter i en britisk kontekst.

»Det, han gerne vil, er at opbygge et fælles sundhedsvæsen, som vi har i Danmark. Han vil gerne opbygge et undervisningsvæsen, som vi har i Danmark. Det kalder de konservative for socialisme. Jeg tror ikke, at vi kan lære så meget af Corbyn, men vi kan lære at forstå hans politiske kamp, og hvad arbejderpartiets kamp handler om«, siger Nyrup Rasmussen.

Han påpeger i øvrigt, at han personligt aldrig har ment, at Tony Blairs tænkning om en tredje vej har været brugbar i en dansk sammenhæng.