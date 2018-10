Karsten Lauritzen anklages for brud på tobakskonvention Skatteminister Karsten Lauritzens møde med tobaksindustrien kan have brudt WHO's konvention mod tobak.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) beskyldes for konventionsbrud. Det skulle være sket, fordi han mødtes med lobbyister fra tobaksindustrien. Det skriver DR søndag morgen.

Anklagen kommer, da Karsten Lauritzen et par måneder efter sin tiltræden i sommeren 2015 havde et såkaldt 'hilse-på-møde' med repræsentanter for tobaksindustrien.

»Efter min allerbedste overbevisning så har ”hilse-på-møder” overhovedet ingen plads i rammekonventionen. Det står meget tydeligt, at man kun skal mødes med tobaksindustrien, hvor det er tvingende nødvendigt for at kunne regulere tobaksindustrien«, siger professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet Charlotta Pisinger til DR.

Lykønskning fra industrien

Ifølge dagsordenen til mødet, som DR har set, var formålet, at industrien ville lykønske ministeren med posten og udtrykke deres synspunkter om afgifter på deres område.

Ministeren mødtes ifølge DR igen med industrien i november og december.

»Jeg vil bestemt mene, at det er imod ånden i konventionen. Jeg vil bestemt ikke mene, at mødet er strengt nødvendigt«, siger professor ved Statens Institut for Folkesundhed Knud Juel til DR.

Minister: Tåbelig måde at regulere på

Skatteministeren selv mener ikke, at det er problematisk, at han har mødtes med repræsentanter for industrien.

»Det er en fuldstændig tåbelig og åndssvag måde at regulere tobaksindustrien på. Der er andre ting i rammekonventionen, der giver mening. Vi følger konventionen til punkt og prikke, men jeg vil fortsat mødes med tobaksindustrien. Blandt andet fordi de bakker varmt op om at forhindre indsmugling af ulovlig tobak«, siger han til DR.

Danmarks indførte WHO's rammekonvention for tobaksforebyggelse i 2004.

