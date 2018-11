»Vi har lavet en markant stramning af udlændingepolitikken i Danmark« Finansminister Kristian Jensen præsenterede fredag eftermiddag regeringen og Dansk Folkepartis finanslov for næste år. En finanslov, der blandt andet byder på markante stramninger af udlændingepolitikken og nedlægning af satspuljen.

Det var en tilfreds Kristian Jensen, der fredag eftermiddag trådte ud af døren fra Finansministeriet og præsenterede næste års finanslov.

»Det er faktisk tre love på en gang. Vi har lavet en markant stramning af udlændingepolitikken i Danmark. Vi har lavet en stor pensionsreform, der betyder, at 1,1 millioner pensionister fremover får mere ud af deres pension. Og vi har lavet en finanslov, der sikrer et velfærdsløft, bedre natur og klima og de afgiftslettelser, som regeringen lagde op til«, lød det fra finansministeren.

Kristian Jensen var flankeret af udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), erhvervsminister, Rasmus Jarlov (K), økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøl-Bille (LA), samt forhandlere fra Dansk Folkeparti.

Stramningerne på udlændingeområdet frembragte spørgsmål angående FN’s menneskerettighedskonventioner. Her indrømmede Kristian Jensen, at regeringen tager en procesrisiko i forhold til at holde sig inde for konventionernes regelsæt.

»Vi mener, at vi holder os inden for konventionerne. Men der er en procesrisiko. Jeg kan ikke afvise, at der er en menneskerettighedsdomstol, som har en anden vurdering en dag«, sagde Kristian Jensen.

Hvordan skal vi måle jer på, om det her reelt også er et paradigmeskifte?

»Jeg er overbevist om, at det her betyder en mærkbar reduktion i antallet af flygtninge og familiesammenførte, der skal blive i Danmark, og en markant stigning i, hvor mange flere der skal returneres til deres eget land«

»Vi holder os inden for konventionerne, men vi går til grænsen. For hvis vi skal bevare Danmark, som vi kender det, skal vi sikre os, at de flygtninge, der er her midlertidigt, vender tilbage til deres eget land. Det er hele idéen i at være flygtning - når beskyttelsen ikke længere er nødvendig, skal man rejse hjem«, sagde Kristian Jensen.

Kriminelle flygtninge flyttes ud på øde ø

Et af de mest opsigtsvækkende tiltag i den nye finanslov omhandler kriminelle flygtninge. Regeringen og Dansk Folkeparti vil nemlig oprette et særligt udrejsecenter til kriminelle flygtninge på en øde ø i Stege Bugt, Lindholm.

»Det bliver et udrejsecenter, hvor man kan bo under ordnede forhold, men hvor man i højere grad er afskåret fra resten af samfundet, fordi det netop er kriminelle udviste asylansøgere. Folk på tålt ophold, som vi ikke vil have skal kunne blande sig i så høj grad med resten af samfundet«.

»Derfor flytter vi nogle af dem ud på udrejsecenter Lindholm, fordi vi højere grad kan have styr på dem der end i det omgivende samfund«, sagde Kristian Jensen.

Finansloven er faldet på plads efter de seneste ugers forhandlinger mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Peter Skaarup (DF) sagde efterfølgende tak til finansministeren for samarbejdet.

»Det har været vigtigt for os at få gennemført det såkaldte paradigmeskifte, så man skal vænne sig til, at når man kommer til Danmark, så er man her midlertidigt. Vi drejer hele politikken på udlændingeområdet fra i dag at gå ud på integration til at dreje sig om hjemsendelse«, lød det fra Dansk Folkepartis gruppeformand.

Udover de markante stramninger på udlændingepolitikken indeholder finansloven for 2019 også det, som Kristian Jensen kalder en pensionsreform. Den betyder blandt andet, at satspuljen fjernes.

Hvordan kommer almindelige danskere til at mærke jeres pensionsreform?

»Dem, der er folkepensionister nu, vil opleve, at deres pension stiger i de kommende år, fordi vi ikke trækker 0,3 procent ud og giver til satspuljen. Dem, der er på arbejdsmarkedet, vil opleve, at der i stedet for at blive lagt penge i en satspulje, så bliver der lagt til side til deres egen pension«.

»Der kommer en personlig pensionskonto hos ATP, der sikrer, at langt flere mennesker har et økonomisk ståsted, når de bliver folkepensionister. Vi har set alt for mange, der ikke har økonomien i orden og går voldsomt ned i levestandard, fordi der ikke er nogen pensionsordning til dem. Det klarer vi nu«, sagde finansministeren.