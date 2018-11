Tyskland har inspireret til nyt loft, der kan aktiveres, hvis Inger Støjberg ønsker det Regeringen og DF enige om at indføre et familiesammenføringsloft. Loftet skal kunne aktiveres, hvis Danmark igen står i en situaton som i 2015, hvor antallet af asylansøgere steg kraftigt.

Finansloven er landet og med den også en aftale om et nye loft for familiesammenføringer.

Regeringen og DF er blevet enige om, at myndighederne frem over skal have mulighed for at aktivere et loft over, hvor mange familiesammenføringer til flygtninge, der kan gives. Det er udlændinge- og integrationsministeren, der får magt til at ’trykke på knappen’ og indføre loftet.

Grænsen i sandet skal kunne trækkes i situationer, hvor antallet af asylansøgere stiger kraftigt, og det derfor kan forudses, at flygtningesystemet bliver presset, fremgår det af aftaleteksten.

Det kan eksempelvis være, hvis udlændingemyndighedernes kapacitet eller kommunernes mulighed for at tage imod flere er »brugt op«.

»Det er centralt, at tilstrømningen af flygtninge og deres familier ikke må true sammenhængskraften i Danmark, og at Danmark i videst muligt omfang selv styrer tilstrømningen. Det er afgørende, at Danmark ikke igen kommer i en situation som i efteråret 2015«, står der i regeringen og DFs nyindgåede aftale for finansloven for 2019.

Det nye værktøj kan tages i brug, uanset om den såkaldte nødbremse - der gør det muligt at lukke danske grænser i krisesituationer - er aktiveret. Det skyldes, at loftet er en national foranstaltning, der ikke er direkte afhængig af situationen i øvrige lande eller Dublin-systemet.



Inspireret af Tyskland

Det nye familiesammenføringsloft er inspireret af et lignende initiativ i Tyskland.

Men til forskel fra det tyske loft skal det danske loft også omfatte konventionsflygtninge. Det skyldes, at Danmark ikke er bundet af familiesammenføringsdirektivet.



Loftet vil blive administreret inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser, fremgår det af aftalen, hvor der også står:

»Loftet skal aktiveres, med mindre det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at foretage en ekstraordinær udskydelse af en anerkendt ret til familiesammenføring baseret på absorptionsmæssige og kapacitetsmæssige forhold«.

Det fremgår ikke af aftalen, hvor grænsen for hvor mange familiesammenførte til flygtninge, der kan gives, vil gå.

Yderligere detaljer vil ifølge kilder blive udspecificeret i et lovforslag i det nye år.