Regeringen afviser DF-forslag om naturfredning DF vil fratage Danmarks Naturfredningsforenings ret til at foreslå fredninger. Regeringen støtter ikke forslag

Regeringen vil ikke støtte Dansk Folkepartis forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til på egen hånd at stille forslag om at frede områder i Danmark.

Det skriver miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på Facebook.

»Jeg synes, at det er rigtigt fint i tråd med den danske foreningstradition, at Danmarks Naturfredningsforening har retten til at rejse en fredningssag.

»Og at det i øvrigt er Fredningsnævnet, der træffer beslutningen i sidste ende«.

»Derfor kommer regeringen ikke til at støtte beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti«, skriver han.

Danmarks Naturfredningsforening har en særlig status, hvor det som den eneste - ud over stat og kommuner - kan foreslå, at områder bliver fredet. For eksempel hvis de har stor naturværdi.

Dansk Folkeparti har foreslået, at en kommune eller staten fremover skulle bakke op om et forslag, før at der kunne rejses en sag.

Partiet mener, at fredninger ofte giver kommuner udgifter. Desuden at private grundejere får for lave erstatninger.

DF mener også, at lodsejere skal informeres tidligere end i dag, når der rejses en sag om fredning.

ritzau