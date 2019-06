I dag var der 55 Debutanterne på Borgen: Mød dine nye folketingsmedlemmer

Det nye Folketing samles i dag. Formanden for Folketinget skal vælges og folketingsmedlemmerne skal skrive under på, at de vil overholde grundloven. For en række folketingsmedlemmer bliver det første gang. Her kan du lære de nye folketingsmedlemmer lidt bedre at kende.