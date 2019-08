Kristian Jensens post kan komme til debat på Venstres sommergruppemøde

Efter sommerens indbyrdes modstridende meldinger fra de to absolutte hovedfigurer i Venstre kan Kristian Jensen imødese, at hans egen position som næstformand vil blive et diskussionsemne på partiets sommergruppemøde fredag, erfarer Politiken fredag.

Toneangivende medlemmer af gruppen opfatter Kristian Jensens opførsel i de seneste uger som så opsigtsvækkende illoyal og undergravende for partiformand Lars Løkke Rasmussen (V), at de har planer om at rejse det som punkt under dagens debat.

Politiken har talt med flere kilder i Venstre, der er vrede over Jensens ageren som næstformand. Nogle mener sågar, at der er brug for at skabe rene linjer ved at gøre kort proces mod Kristian Jensen ved direkte at rejse spørgsmål om, hvorvidt han kan fortsætte som næstformand eller hellere burde fortsætte som menigt medlem af Venstres folketingsgruppe.

Det er, mener flere, uholdbart med en næstformand, som så direkte undsiger formanden på centrale punkter. Den udløsende årsag er et større interview i Berlingske torsdag, hvor Kristian Jensen åbent går i rette med Løkkes centrale melding fra valgkampen om at gå til valg på en SV-regering for at holde de politiske yderfløje uden for indflydelse.

»En SV-regering er ikke svaret«, udtaler Jensen i interviewet, hvor han beklager sig over, at Løkke var alt for sen til at orientere ham om indholdet i interviewbogen ’Befrielsens øjeblik’, hvor Løkke i øvrigt udtaler, at det »ikke er nogen naturlov«, at Kristian Jensen en dag skal overtage hans plads som formand. Synspunkterne kan være legitime nok, men ikke fra en position som næstformand i partiet, mener Jensens kritikere, som derfor vil rejse det på dagens sommergruppemøde på Kragerup Gods på Vestsjælland.

Det store oppositionsparti har gennem uger været præget af dyb splittelse, der mandag brød ud i lys lue. Her fik Lars Løkke Rasmussen gruppen imod sig, da han forsøgte at få tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) valgt som gruppenæstformand. I stedet blev Sophie Løhde (V) valgt af et flertal i gruppen. En kandidat, som Jensen angiveligt skulle have forsøgt at køre i stilling som politisk ordfører, inden Jakob Ellemann-Jensen meldte sin interesse for posten.