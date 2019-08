Dramaet fortsætter på Venstres gruppemøde: Claus Hjort opfordrer Jensen til at trække sig

Under Venstres gruppemøde har tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen opfordret næstformand Kristian Jensen til at trække sig fra sine ledelsesposter. Det gælder både næstformandsposten og gruppeformandsposten. Hjorts indlæg fik opbakning fra flere i gruppen - herunder tidligere klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Det bekræfter V-kilder over for Politiken.

Angrebet på næstformanden kommer efter, at Kristian Jensen i et interview med Berlingske underminerede formand Lars Løkke ved at undsige hans politiske linje under valget.

Indlægget fra Hjort fik efterfølgende Jensens støtter til at forsvare næstformanden.

Præget af dyb splittelse

Det store oppositionsparti har gennem uger været præget af dyb splittelse, der mandag brød ud i lys lue. Her fik Lars Løkke Rasmussen gruppen imod sig, da han forsøgte at få tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) valgt som gruppenæstformand. I stedet blev Sophie Løhde (V) valgt af et flertal i gruppen. En kandidat, som Jensen angiveligt skulle have forsøgt at køre i stilling som politisk ordfører, inden Jakob Ellemann-Jensen meldte sin interesse for posten. En interesse, som blev delt af Lars Løkke Rasmussen.

De seneste dagens højdramatiske drama åbner en dør på klem for, at enten Løkke eller Jensen på forlade partiets ledelse ved næste landsmøde i november.