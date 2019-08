Mogens Jensen ændrer mening om øremærket barsel

I lørdags kunne Politiken fortælle, at regeringen vil søge dispensation fra det EU-direktiv, der øremærker to måneders barsel til fædrene. Men det er ikke længere planen, skriver ministeren på Twitter.

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) fortalte i sidste uge, at han ikke er tilhænger af det, han kalder ’tvang’, når det handler om fordeling af barsel. Derfor ville han søge dispensation fra EU-direktivet om to måneders øremærket barsel til fædrene, der blev vedtaget i foråret.

I interviewet forklarer ministeren, at regeringen vil tydeliggøre, at fædre har ret til 16 ugers barsel. Det skal ske igennem en ordning, hvor begge forældre får ret til 16 ugers orlov efter moderens 14 ugers barselsorlov. Men barslen skal altså ikke øremærkes.

Mens meldingen fik opbakning fra 3F, mødte den kritik andre steder.

En ’misforståelse’

Noget tyder på, at ministeren har taget kritikken til sig. Der har været tale om en misforståelse, meddelte Mogens Jensen på Twitter i aften.

»I næste uge holder jeg møde om forældreorlov med parterne. For at udrydde alle misforståelser: regeringen vil overholde og implementere direktivet om forældreorlov. Men vi skal videre med generel ligedeling af orlov med størst mulig fleksibilitet for familien«, skriver han på sin Twitter-profil.

Det vækker begejstring hos formand i Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen. Hun var en af dem, der sidste uge kritiserede ministeren for at ville undgå EU-direktivet. Derfor er hun lettet over, at Mogens Jensen har ændret holdning.

»Det er den helt rigtige beslutning, som vil få mange positive følgevirkninger for ligestillingen i Danmark«, siger Camilla Gregersen.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Mogens Jensen. Ministeren vil først udtale sig om øremærket barsel, efter han i næste uge mødes med arbejdsmarkedets parter for at drøfte emnet.