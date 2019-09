Søren Pind: Venstre-regering handlede ind til at bygge en grænsemur mod Tyskland

Under flygtningestrømmen i 2015 handlede Venstre-regeringen ind til at bygge en mur af beton og pigtråd på grænsen til Tyskland. Det fortæller daværende justitsminister Søren Pind.

Vildsvinehegnet på grænsen til Tyskland har, siden det blev offentliggjort, skabt stor virak herhjemme og syd for grænsen. Det tynde hegn i Sønderjylland blegner dog noget i forhold til den mur, som tidligere justitsminister Søren Pind fortæller, at Venstre-regeringen planlagde at bygge i 2015.

Søren Pind udgav sin bog ’Frie Ord’ i onsdags. Her afslørede han, at den regering, han var medlem af, planlagde og endda handlede ind til at kunne »bygge en mur af pigtråd og beton ved grænsen til Tyskland«.

Venstre-regeringen havde ikke været på plads længe, før flygtninge strømmede ind i Europa og Danmark, og den ikoniske menneskekaravne på de danske motorveje opstod, mens politiet bare kunne se rådvilde til. Søren Pind fortæller, at regeringen i perioden under og efter flygtningestrømmen diskuterede seriøst, hvordan den kunne stoppes. Og her kom muligheden for en markant grænsemur op.

»Meget præcise planer blev udarbejdet. Det viste sig, at vi ikke lå inde med de tilstrækkelige ressourcer, samt at materialer og genstande til at foretage en sådan voldsom beslutning slet ikke var en del af vores beredskabslagre. I al stilfærdighed blev nogle af disse ting indkøbt internationalt«, skriver Søren Pind i sin bog.

Politken har uden held prøvet at få en kommentar eller bekræftet planerne hos andre medlemmer af regeringens daværende sikkerheds- og økonomiudvalg.

Det havde været det mest åndssvage nogensinde. Søren Pind, tidligere justitsminister (V)

Søren Pind uddyber, at det for regeringen handlede om at klargøre sig til endnu voldsommere sitationer, end dem der opstod i 2015. Derfor blev der handlet stilfærdigt ind, så der ikke blev pisket en stemning op i offentligheden.

»Hvis situationen eskalerede. Der var en diskussion omkring det her, og der blev stille og roligt indkøbt noget til lagrene på et tidspunkt, så det ikke vakte opsigt. Vi havde ikke nogen som helst intention om at genere Tyskland«, siger han i et interview med Politiken.

Man kan derfor også kun gisne om, hvor sure tyskerne var blevet. De har ikke været udpræget glade for den, omend noget lille, mur, som faktisk er kommet på grænsen - vildsvinehegnet. Det har mødt megen latterliggørelse og utilfredshed hos vores nabo i syd.

Søren Pind er da også selv glad for, at muren aldrig blev en realitet, og at offentligheden aldrig fik viden om planerne.

»Det havde været det mest åndssvage nogensinde. Men det vidner om, hvor dyb bekymring den situation vakte. Det vidner heldigvis selvfølgelig også om, at i regeringer bliver der foretaget nogle diskussioner, som i hvert fald på det tidspunkt ikke skulle ud«, siger Søren Pind.