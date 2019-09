Støttepartier er skuffede: Regeringen er alt for defensiv med elbiler

Selv om Norge sidder solidt på den uofficielle verdensrekord i at få forbrugerne til at købe elbiler frem for fossildrevne biler, ser transportminister Benny Engelbrecht (S) ikke de store perspektiver i at kopiere en eller flere af elementerne i den storstilede norske elbilsatsning for at reducere CO 2 .

Det vil være for dyrt at kopiere den norske model, hvor elbiler er momsfritaget, og ejerne samtidig slipper for de fleste andre skatter og afgifter, mener Benny Engelbrecht. Han har netop været i Oslo for at studere den norske elbilsatsning, som i første halvår af 2019 har resulteret i, at såkaldte nuludslipsbiler har erobret en markedsandel på 40 procent af det samlede salg af personbiler i Norge.

»Min norske kollega lægger ikke skjul på, at de er nået meget langt i Norge. Men som han siger: 'Det er frygtelig dyrt'. Det har virkelig kostet mange penge. 5-6 milliarder norske kroner i afgiftstab. Formentlig er der et endnu større beløb i afledte effekter.. Det er en regning, man bare må sige, ville være for høj i en dansk kontekst«, siger Benny Engelbrecht.

Han understreger dog, at en kommission for omstilling af personbiler i Danmark i øjeblikket arbejder med at foreslå en ny afgiftsstruktur. I Oslo redegjorde samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet bl.a. for, hvordan de mange nye elbiler har ført til trængselsproblemer i norske busbaner, fordi elbiler har kunnet køre her. En sådan ordning ser Engelbrecht derfor med skepsis på.

»Vores kollektive trafik har det svært nok i forvejen«, siger Benny Engelbrecht.

Han siger samtidig nej til at indføre store rabatter eller en gratisordning for elbiler i forbindelse med passage over betalingsstrækninger som Storebæltsbroen. Sådanne ordninger findes i de mange norske bompengesystemer, hvor staten har sagt, at elbilister højst må betale 50 procent af afgiftsniveauet for fossildrevne biler.

»Jeg tror ikke, det vil have stor effekt på CO 2 -udledningen«, siger han.

Meldingen vækker skuffelse og forundring hos partierne bag det forståelsespapir, som i sommer var grundlaget for dannelsen af statsminister Mette Frederiksens socialdemokratiske etpartiregering. Her er den ambitiøse målsætning om 70 procents reduktion af drivhusgasserne i 2030 et centralt element. Det samme gælder initiativet om »et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030«.

»Det er nedslående, at ministeren ikke har et mere åbent sind. Vi skal selvfølgelig kigge på kommissionens anbefalinger, men i Danmark tror jeg ikke, at provenutabet bliver så stort, eftersom der ikke bliver købt elbiler af nogen større volumen. Man skal have åbenhed over for en momsfritagelse, og jeg så gerne, at man ikke havde afgift overhovedet på elbiler, indtil der kommer størrelse i det«, siger partiformand Pia Olsen Dyhr (SF).

På sidste uges S-kongres beskrev statsministeren klimalovsforhandlingerne som »kun begyndelsen«.

»Danmark kan igen blive det fyrtårn, andre lande pejler efter. Hvis vi vel at mærke sætter handling bag ordene«, sagde statsministeren.

15.000 elbiler på danske veje

Ifølge Forenede Danske Elbilister kører der 13000.-15.000 elbiler rundt på de danske veje, hvilket svarer til 1,5 procent af bilparken. I Norge er der ifølge Samferdselsdepartementet alene i årets første 8 måneder blevet indregistreret 48.000 nye personbiler med ’nuludslip’. Per august 2019 findes der 240.000 elbiler i Norge svarende til 9 procent af den samlede norske bilpark.

Klimaordfører Ida Auken (R) efterlyser et dansk bud her og nu, så elbilproducenterne tør introducere elbiler i Danmark.

»Det er lidt trist. Jeg håber, at der kommer højere ambitioner. Man er nødt til at give nogle særlige vilkår i en periode, så man som elbilejer føler, at man har nogle særlige privilegier. F.eks. vil Storebæltsbroen være interessant som gratis overfart, og gratis parkering vil være en kæmpe ting. Det samme gælder afgiftsfritagelse af strøm til elbiler«, siger hun.