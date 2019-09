Nu har Venstre givet Lars Løkke og Kristian Jensen deres nye roller Tidligere formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen indtræder i Udenrigspolitisk Nævn. Kristian Jensen får fri rolle.

Tidligere formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen indtræder i Udenrigspolitisk Nævn, mens tidligere næstformand Kristian Jensen ikke får nogen ordførerskaber.

Det siger Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, efter et gruppemøde i partiets folketingsgruppe torsdag.

Tidligere næstformand i Venstre Kristian Jensen får ingen ordførerskaber i folketingsgruppen.

Han skal i stedet have »en fri rolle«, siger han efter gruppemøde. Her skal han bruge sin erfaring både som tidligere udenrigsminister og finansminister til at støtte op på specifikke områder.

»Jeg har bedt om at få luft. Jeg har ingen interesse i at sidde i et tungt ordførerskab, hvor jeg skal sidde i udvalg ugentligt«.

»Det er aftalt, at jeg skal have en fri rolle. En libero, der kan være der, hvor noget skal løses«, siger Kristian Jensen.

»Det er blandt andet, når det kommer til forhandlingerne om den klimalov, der er på vej«.

Han understreger, at det er hans eget valg ikke at have nogle ordførerskaber og siger, at han ikke ser noget problem i, at han på et senere tidspunkt kan få ordførerskaber igen.

»Det er en periode, hvor jeg kan få lidt ro på og tænke på noget andet. Jeg har tænkt mig at fortsætte med at arbejde for Venstres sag«.

»Og håber også, at vi hurtigt får Mette Frederiksen (S) ud og Jakob Ellemann-Jensen (V) ind og dermed også får venstrefolk på forskellige ministerposter«, siger Kristian Jensen.

ritzau