Folketingets formand går ind i diskussion om ansættelser efter beskyldninger om kammerateri

Folketingsformand Henrik Dam Kristensen (S) går nu ind i sagen om regeringens ansættelser, efter statsminister Mette Frederiksen (S) er blevet anklaget for kammerateri og ’socialdemokratisering’ af det neutrale embedsværk.

Dermed ser kritikken af ansættelserne, der den seneste tid har udviklet sig til et regulært problem for regeringen, ikke umiddelbart ud til at dø.

Konkret skal Henrik Dam Kristensen være formand for et nyt udvalg, der nu skal arrangere en konference eller høring, hvor ansættelser i ministerier kan blive diskuteret.

»Det har udviklet sig til en mere principiel debat«, siger han.

Derfor er det ifølge formanden helt naturligt, at Folketinget nu skal diskutere det ordentligt.

»Den kan bidrage med at gøre os klogere på de kompleksiteter, der er i det her. Så må vi se, hvad det bringer med sig«, siger Dam Kristensen.

Jeg tager ikke stilling til, om der er noget at komme efter eller ikke noget at komme efter. Jeg tager stilling til, at der er en debat omkring de her ting Henrik Dam Kristensen

Han vil ikke tage stilling til de anklager, der har været fra især oppositionen mod den socialdemokratiske regering. Siden regeringen trådte til, er der blevet ansat ni nye presse- og kommunikationschefer i ministerierne, og, som Berlingske har beskrevet, har syv af dem tætte bånd til enten Socialdemokratiet eller til den pågældende minister.

Det har fået kritik, fordi presse- og kommunikationschefer modsat ministrenes særlige rådgivere er ansat som neutrale embedsmænd.

»Det handler ikke om den enkelte post i det enkelte ministerium. Men om en systematik i ansættelsen af medarbejdere, som helt åbenlyst ikke er neutrale, men partipolitiske,« sagde V-formand Jakob Ellemann-Jensen under tirsdagens spørgetime i Folketingssalen.

Senest blussede debatten - og kritikken - op, da den nyansatte pressechef i Udlændinge- og integrationsministeriet Pelle Dam på Twitter kommenterede, at Ellemann-Jensen havde udtalt sig om statens køb af elefanter. Det tweet slettede han efterfølgende.

Kræver en ordentlig diskussion

Henrik Dam Kristensen henviser til, at der også tidligere har været debat om rammerne for regeringen og ministrenes politiske rådgivning.

Hvis du følte dig overbevist om, at der ikke var noget at komme efter i de sager, der har været debatteret, havde der vel ikke været grund til at nedsætte et underudvalg?

»Det er jeg ikke helt enig i. Jeg tager ikke stilling til, om der er noget at komme efter eller ikke noget at komme efter. Jeg tager stilling til, at der er en debat omkring de her ting«, siger Dam Kristensen.

»Jeg tager også udgangspunkt i, at der er andre lande, som vi normalt sammenligner os med på mange måder, som har indrettet sig på en anden måde, hvor der er mere politisk udnævnelse. Det er et stort skridt at tage, og det skal - og jeg understreger, hvis det skal tages - være efter en ordentlig, grundig gennemgang og diskussion af det her. Det starter vi med nu, og jeg aner ikke, hvad der kommer ud af det«.

Han vil ikke svare på, hvorvidt han personligt mener, at der bør åbnes op for mere partipolitisk rådgivning i ministeriene.