Politisk redaktør: Jeg bliver ikke overrasket, hvis vi får præsenteret næste års finanslov til aftenkaffen

Partilederne så trætte og lidt modløse ud, da de forlod forhandlingerne natten til mandag.

Men regeringen og dens støttepartier er så tæt på at kunne præsentere en færdig aftale om næste års finanslov, at den måske allerede bliver serveret til aftenkaffen.

Det vurderer Politikens politiske redaktør Anders Bæksgaard:

»Vi befinder os i forhandlingernes slutfase, og her har det hele tiden være køreplanen, at der skulle præsenteres en aftale søndag aften. Men på grund af radikale krav på udlændingeområdet og på grund af nogle finansieringsknaster blev man nødt til at droppe den plan og rykke finalen ind i denne uge«.

Skipper trist - Østergaard glad

Med nattens forhandlinger er de radikale er blevet mere fortrøstningsfulde på den økonomiske politik, mens Enhedslisten så til gengæld er blevet nervøse for finansieringsdelen.

Vi er lige så sikre på at denne her finanslovsaftale kommer i hus, som vi er sikre på at vi holder juleaften den 24. december Anders Bæksgaard

Eller som partiets leder Pernille Skipper udtrykte det i nat:

»De diskussioner, vi har haft omkring finansieringen, trækker måske i den forkerte retning og får det samlede billede af, hvor pengene kommer fra, til at se mindre socialt ud, end det har gjort tidligere«.

»Det er rigtig bekymrende for Enhedslisten«, sagde hun.

Ifølge Anders Bæksgaard skyldes uenighederne blandt andet regeringens forslag om at hæve punktaftgifterne på en række vare; et forslag, Enhedslisten mener vil ramme socialt skævt.

Samtidig er både Enhedslisten og de radiale skeptiske over for regeringens forslag om at forlænge den periode, hvor syge lønmodtagere kan få dagpenge betalt af deres arbejdsgivere.

SF holder lav profil i slutfasen

»I aftenens og nattens forhandlinger var det Pernille Skipper, der trak det korteste strå og måtte forlade forhandlingslokalet lettere skuffet, mens den radikale leder Morten Østergaard for første gang i flere uger så lyst på situationen« fortæller Anders Bæksgaard.

Det virker som om SF holder lav profil i slutfasen?

»SF-formand Pia Olsen Dyhr har været pragmatisk igennem hele forløbet, partiet fik jo allerede i sidste uge krydset deres store mærkesag af med accepten af en minimumsnormering i daginstitutionerne, og den del af aftalen holder stadig. Så er der nogle præmisser, der ikke er på plads endnu, men SF har sådan set sit på det rene, de kan levere den minimumsnormering de har lovet deres vælgere, og venter nu på at de andre partier også bliver tilfredse«.

Bliver aftalen gjort færdig i dag?

»Vi ved, at partierne i nat forhandlede uden papirer, så de mangler noget tekst, og det bliver udleveret her til formiddag; og så ved vi historisk og erfaringsmæssigt, at så begynder parterne at sidde og kigge i små sætninger og den proces kan godt tage et døgns tid mere. Men når det er sagt, så bliver jeg ikke overrasket hvis vi til aftenkaffen i aften ved, hvordan næste års finanslov ser ud«.

Den socialdemokratiske regering forhandler næste års finanslov med Enhedslisten, SF, de radikale og Alternativet.

Kvoteflygtninge skiller

Ifølge Politikens politiske redaktør har forhandlingerne været præget af, at de radikale, næsten på samme måde som Dansk Folkeparti, bragt udlændinge ind i forhandlingslokalet.

»Det, vi ved, er at der er blevet talt kvoteflygtninge og der ser de radikale og Socialdemokratiet meget forskelligt på, hvor mange kvoteflygtninge Danmarks kan og skal tage ind, og der bliver det spændende at se, hvor snittet så bliver lagt«.

Men bare for at fjerne enhver tvivl - er der fare for at forhandlingerne bryder helt sammen?

»Nej, nej, nej - der er meget spil for galleriet - men vi er lige så sikre på at denne her finanslovsaftale kommer i hus, som vi er sikre på at vi holder juleaften den 24. december«, siger Bæksgaard.