Horesta om regeringens millardstore hjælpepakke: Kravet om nul fyringer er komplet urealistisk

For mange virksomheder og selvstændige vil det forslå som en skrædder i helvede, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en lønkompensation.

En betingelse for at modtage økonomisk hjælp fra staten til medarbejderes løn er nemlig, at virksomheden til gengæld afstår fra at fyre medarbejdere i perioden 9. marts til 9. juni, hvor den midlertidige ordning foreløbig gælder.

»Hold igen med fyresedlerne«, sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, da hun præsenterede aftalen sammen med arbejdsmarkedets parter.

Men det er nemmere sagt end gjort. For nogle faktisk umuligt.

»Det er en utopi at forestille sig, at en branche ikke skulle afskedige medarbejdere i så lang en periode, når den har fået fjernet hele eksistensgrundlaget«, siger adm. direktør Katia K. Østergaard Neumann fra Horesta, der repræsenterer 1.800 arbejdsgivere inden for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Horesta medgiver, at lønkompensation kan have en effekt i andre brancher. Men hoteller og restauranter står i en særlig situation, fordi hele kundegrundlaget er noget nær forsvundet i denne uge, da regeringen valgte at lukke store dele af Danmark ned. Og allerede inden da svandt grundlaget ind, fordi mange virksomheder af egen kraft valgte at aflyse arrangementer.

»Vores branche har været ramt gennem flere uger. Der har gennem længere tid været en masse aflysninger af møder og konferencer, fordi virksomheder lavede deres egne regler om, hvor mange man måtte mødes«, siger Katia K. Østergaard Neumann.

I SMV Danmark, der varetager interesser for små og mellemstore virksomheder, siger vicedirektør Jakob Brandt, at det er godt med en aftale, der holder hånden under virksomheder, hvor omsætningen er mere eller mindre væk. Men han er stærkt utilfreds med, at der ikke er nogen hjælp målrettet virksomhedsejerne.

»Vi har en stor gruppe mennesker, der har set deres indtægtsgrundlag forsvinde. Det eneste, de tilbydes, er at tage et lån. Men det er rimelig risikabelt at tage et lån, hvis man ikke har nogen omsætning og er usikker på, at forretningen overhovedet overlever«, siger han.

Konkret foreslår SMV Danmark, at selvstændige skal kunne modtage dagpenge, hvis de har mistet deres indtægt. På nuværende tidspunkt kan det kun lade sig gøre, hvis virksomheden er lukket. Det har samfundet ingen interesse i, fremhæver Jakob Brandt.

Venstre: Der skal mere til

Aftalen om lønkompensation for flere milliarder kroner er blot det seneste af flere tiltag, som regeringen har taget på kort tid. Alligevel er der krav om mere handling fra de andre partier på Christiansborg.

I Venstre frygter formand Jakob Ellemann-Jensen en »bølge af fyringer«, og at den seneste håndsrækning fra regeringen ikke er nok. Hans bekymring gælder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder samt selvstændigt erhvervsdrivende.

»De er ikke omfattet af det her, og dem bliver nødt til at gøre noget for«, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV2 News.

Overvismand Carl Johan Dalgaard fra Det Økonomiske Råd roser aftalen. Den kan dæmme op for krisen, skriver han på Twitter.

Regeringen har på ingen måde udelukket, at der kan komme flere tiltag i de kommende dage.