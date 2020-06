Mette Frederiksen med overraskende åbning: Beslutning om grøn skattereform inden sommerferien er en god idé

Mette Frederiksen åbner for at se nærmere på en principbeslutning om grøn skattereform inden sommerferien. Det sker på trods af, at klimaminister Dan Jørgensen tidligere har meldt ud, at det ikke er aktuelt.