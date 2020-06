Lokalformand forlader DF: Ledelsen fremhæver tidligere muslim DF'er spår flere afgange. Hun skifter, fordi ledelsen har promoveret menigt medlem, som er tidligere muslim.

Lokalformand for Dansk Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Anette Skafte skifter til Nye Borgerlige og forlader dermed Dansk Folkeparti, som har sagt farvel til en håndfuld lokalmedlemmer over den seneste måned.

Flugterne kan blive et problem for partiet frem mod kommunalvalget i 2021, hvor der ventes en kraftig tilbagegang. Skafte skifter, fordi hun mener, at partiledelsen ønsker at opstille Amina Sardar, der indtil for nylig var muslim.

»Det er et mediestunt rent ud sagt, som de kalder en 'god historie'. Igennem halvandet år har de promoveret hende. Det er ledelsens problem, at hun er blevet profileret på den måde«, siger Anette Skafte.

Hun understreger, at hun har nævnt sagen overfor ledelsen i partiet flere gange.

Tidligere næstformand Erik Brandstrup i samme lokalafdeling bekræfter afgangen og er blevet ny formand.

Anette Skafte understreger, at hun ikke har et personligt problem med Amina Sardar, som hun kender fra flere arrangementer i partiet.

Den 42-årige Amina Sardar er født og opvokset i Danmark. Hun har delvist afghanske forældre og forlod for nylig islam. Men det gør ikke den store forskel for Anette Skafte.

»At hun vender islam ryggen, hvis det er det, hun har gjort, er der ikke nogen, der kan have noget imod«.

»Dansk Folkeparti bygger på kristne værdier om demokrati og traditioner. Jeg kan ikke se, at det kan forliges med Dansk Folkepartis politik. Jeg ved ikke, om Mogens Glistrup ruller sig i graven, og jeg ved ikke, om Pia (Kjærsgaard, red.) synes, det er fantastisk eller ej«, siger Skafte.

Savner politik på hylderne og mere lytten til baglandet

Amina Sardar har været medlem i omkring tre år og har optrådt på flere billeder på sociale medier med blandt andre formand Kristian Thulesen Dahl, Marie Krarup og Martin Henriksen.

»Hun har siddet til bords med topledelsen, det gør vi andre menige DF-fodsoldater absolut ikke. Nu gider man sgu ikke se på det mere«, siger Anette Skafte.

Hun savner 'politik på hylderne', at der lyttes mere til baglandet, og at samarbejdet forbedres i blå blok.

Hun spår, at opstillingen bliver et problem for partiet fremover.

»Jeg har rigtig, rigtig mange bekendte, som har samme holdning. Vi gider ikke se på det mere. Jeg er ikke den eneste, jeg er bare den, der har valgt at gå først ud med det«, siger Anette Skafte.

Det mangeårige medlem af Folketinget Martin Henriksen fik ikke nok stemmer ved folketingsvalget i 2019, og det skyldes ifølge Anette Skafte hans promovering af Amina Sardar.

Amina Sardar siger selv, at hun overvejer at stille op til kommunalvalget i Gladsaxe. Hun har respekt for Skaftes ytringer, men er uenig.

»Jeg er ikke bare en dukke, der bliver trukket her og der. Jeg har massevis af erfaring. Jeg har ting i min bagage, så hvis nogen forsøgte det, kan jeg godt se det«.

På spørgsmålet, om man kan være medlem af DF og vedkende sig islam, som hun har forladt, svarer hun:

»Religion og politik skal ikke blandes sammen følelsesmæssigt. Danmark er et demokratisk, kristent land hvor man har ret til at ytre sig. Man skal forlade sin religion, når man går ud ad døren«.

