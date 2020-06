Regeringen klar med sommergave til danskerne

Automatisk oplæsning

For en billig penge kan du måske komme på dan-rail til sommer. Ifølge Politikens oplysninger foreslår regeringen at oprette et sommerpas, så voksne for 299 kr. frit kan rejse rundt med alle former for offentlig transport i otte dage.

Forslaget er på bordet i forhandlingerne om en sommerpakke, der skal skabe liv – og omsætning – i sommerlandet. Regeringen foreslår at sætte 100.000 af de særlige billetter til salg efter først til mølle-princippet. Billetterne vil gælde rejser med alle DSB’s og Arrivas tog, alle busser, metro, lokalbaner og letbaner i hele landet. Den særlige ordning skal gælde fra 27. juni til 9. august. For børn i alderen 12-15 år foreslår regeringen en pris på 149 kr. Børn under 12 år rejser i forvejen gratis, hvis de følges med en voksen. Sommerpasset er markant billigere end de sædvanlige togpriser. For eksempel koster en returbillet til Aalborg fra København med DSB normalt omkring 900 kr.

Da en bred kreds af partier tidligere på ugen blev enige om en pakke, der blandt andet skulle stimulere økonomien, blev det også aftalt at afsætte 700 millioner kroner i 2020 til »konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre«. Som en del af sommerpakken har regeringen tidligere foreslået, at det skal være gratis for gående og cyklister at tage med 47 færgeruter.

Forslaget om et sommerpas vil ifølge Politikens oplysninger koste 75 millioner kroner i 2020 og får en blandet modtagelse. For eksempel ser Venstre og Konservative vidt forskelligt på ideen.

Transportordfører Niels Flemming Hansen (K) ser et stort potentiale i ideen.

»Det er jo ikke sådan, at folk er myldret tilbage til den offentlige transport. Hvis man mener, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og det gør man åbenbart, er det en rigtig god måde at få folk tilbage i den offentlige transport igen«, siger han.

Omvendt meddeler erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V), at en dan-rail-ordning ikke står højt på Venstres ønskeliste.

»Vi er mere optaget af noget, der i højere grad kan skabe vækst og arbejdspladser. Vi vil gerne gøre noget for hotel-, turisme- og restaurationserhvervene. Vi er meget optaget af at få afskaffet seksdages-reglen for turister«, siger han.

Erhvervsordfører Katrine Robsøe (R) er positiv over for ideen, det samme er ordførerkollegaen Victoria Velasquez fra Enhedslisten:

»Det er en megagod idé. Det er en bæredygtig måde at transportere sig på, og derudover vil vi rigtig gerne have, at den her aftale sætter gang i nogle arbejdspladser«.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil ikke kommentere på igangværende forhandlinger, men opfordrer til pragmatisme, da sommerferien står for døren. »Vi vil rigtig gerne have passagererne tilbage i den kollektive trafik, og jeg tror og håber på, at sommeren bliver en god anledning til at komme rundt i Danmark«, hedder det i en skriftlig kommentar.