Joy Mogensen er tæt på at have sikret sig en opstillingskreds Fra 2011 til 2019 var Joy Mogensen borgmester i Roskilde. Snart er hun folketingskandidat i Slagelsekredsen.

Kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) er indstillet til folketingskandidat for Socialdemokratiet i Slagelsekredsen.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Joy Mogensen var en af to, som sidste år blev hentet ind ude fra, da ministerholdet skulle sættes efter folketingsvalget. Hun takkede ja til ministerposten. Og i den forbindelse takkede hun af som borgmester i Roskilde.

Den anden var Jeppe Kofod. Han blev udenrigsminister og forlod derfor sin plads i Europa-Parlamentet.

Slagelsekredsens tre partiforeningsbestyrelser har sagt god for Mogensens kandidatur. Den endelige vedtagelse finder sted på kredsens repræsentantskabsmøde 17. august.

Kandidat fra øverste hylde

»Vi kan præsentere en kandidat fra øverste hylde«, siger Tony Bomholt Rasmussen, der er kredsformand i Socialdemokratiet Slagelse Kommunekreds, i en pressemeddelelse.

»Det er en kandidat, der står mål med kredsens størrelse og vores ambition om at have et folketingsmedlem, der sætter aftryk og er med i inderkredsen af Socialdemokratiet og medlem af regeringen«, siger han.

Mogensen ser frem til at repræsentere Sjælland og Slagelse.

»Jeg har kæret mig om Sjælland hele mit liv. Det er et område af Danmark, der har brug for socialdemokratiet til at sikre uddannelser, investeringer, arbejdspladser og fritidsliv«, siger ministeren i pressemeddelelsen.

» Jeg glæder mig meget til at sætte Slagelse og Sjælland på dagsordenen, og til at arbejde for liv og muligheder med en stærk og dedikeret socialdemokratisk kreds«.

Mogensen var borgmester i Roskilde fra 2011 til 2019.

