Liberal Alliance fyrer pressechef efter mindre end et år

Liberal Alliances presse- og kommunikationschef, Anne Kirstine Cramon, er blevet fyret.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Anne Kirstine Cramon skriver, at begrundelsen for fyringen er, at hun har gjort sin chef opmærksom på 'interne forhold'.

»Da jeg for et par dage siden fik stukket en fratrædelsesaftale i hånden, fik jeg at vide, at det skyldtes omstruktureringer. I den efterfølgende dialog fik jeg dog en lidt anden forklaring. Nemlig, at man ønskede mig fyret for - helt i trit med ret og pligt - at have gjort min chef opmærksom på interne forhold, som han burde gøres opmærksom på«, lyder det på Anne Kirstine Cramons Facebook-profil.

Hvilken chef, Anne Kirstine Cramon henviser til, uddybes ikke i opslaget. Det uddybes heller ikke, hvilke interne forhold der er tale om.

Hun fik mindre end et år i jobbet. Kort efter valget i 2019 blev hun ansat som partiets presse- og kommunikationschef.

