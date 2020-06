Ellemann ansætter ny rådgiver med mange års erfaring fra Venstre Tommy Ahlers tidligere rådgiver, Rasmus Bebe, skal nu være særlig rådgiver for Venstres formand.

Formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, har ansat en ny særlig rådgiver, efter at den tidligere rådgiver Jesper Kraft fratrådte sin stilling mandag.

Det skriver Venstre i en pressemeddelelse.

V-formandens nye rådgiver er 36-årige Rasmus Bebe, som har arbejdet for partiet i mange år. Blandt andet som særlig rådgiver for Tommy Ahlers (V), da han var uddannelses- og forskningsminister.

Han har også haft en tid som pressechef i Danske Rederier og senest som seniorrådgiver i kommunikationsbureauet Radius.

»Jeg ved fra vores tætte samarbejde i de år, hvor Rasmus var klyngeleder hos Venstre på Christiansborg, at han er dygtig til at bygge bro mellem det politiske, strategi og kommunikation«, udtaler Jakob Ellemann-Jensen.

»Jeg ser frem til at få ham om bord som en del af det team, der skal vinde Statsministeriet tilbage«.

Havde behov for at 'justere på sit hold'

Rasmus Bebe udtaler i pressemeddelelsen om sit nye job:

»Venstre står med en stor opgave foran sig, hvis vi skal have et politisk skifte i Danmark. Jeg kommer til at arbejde benhårdt for, at det lykkes. Der er to veje i dansk politik, og Danmark vil være et bedre land med Jakob Ellemann-Jensen som statsminister«.

I forbindelse med Jesper Krafts fratrædelse lød det fra Jakob Ellemann-Jensen, at han efter sit første år som formand for partiet havde behov for at 'justere på sit hold'.

I et facebookopslag skrev Jesper Kraft om sin afsked, at den kom efter interne uenigheder.

»Det er svært at fungere godt som rådgiver i længden, hvis man for ofte er uenig i de strategiske beslutninger, der bliver truffet, og den politiske retning, der bliver konsekvensen«, skrev Jesper Kraft i opslaget.

Rasmus Bebe tiltræder sin nye stilling i starten af august.

