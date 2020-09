Hele landet underlægges skærpede restriktioner

De særlige restriktioner i hovedstadsområdet og Odense udbredes til hele Danmark. Det meddeler statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Dermed sænkes forsamlingsforbuddet fra 100 personer til 50 personer i hele landet. Restauranter, cafeer og barer på tværs af hele landet skal lukke klokken 22 og gæsterne bære mundbind.

Hertil kommer også, at offentlige som private arbejdspladser opfordres til hjemmearbejde i videst muligt omfang.

»Vi er sådan set ikke overrasket over, at smitten blusser op, men det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at vi er på et niveau, som er for højt«, begrundede statsministeren.

Det er første gang siden 15. august, at Mette Frederiksen har indkaldt til pressemøde om coronakrisen i Spejlsalen i Statsministeriet.

Det sker i lyset af en bekymrende udvikling, hvor epidemien er i markant vækst.

I løbet af de seneste dage er antallet af personer med en positiv test for COVID19 vokset til et niveau, der er højere end ved epidemiens udbrud i foråret.

Med til fortællingen hører, at langt flere personer testes i dag sammenlignet med dengang. Dermed øges også sandsynligheden for at finde frem til de smittede.

Hidtil har myndighederne som følge af de forhøjede smittetal nøjedes med at indføre særlige restriktioner i Københavns Kommune og 16 omkringliggende kommuner samt Odense Kommune.

Men de skærpede restriktioner udbredes altså nu til hele Danmark.

