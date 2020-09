Alternativet: Svært for Mette F. at bidrage troværdigt i sexismedebat

Statsminister Mette Frederiksen (S) svækker sine egne muligheder for at kunne deltage i debatten om sexisme med vægt og troværdighed, når hun har Jeppe Kofod (S) på sit ministerhold.

Det mener Alternativet med henvisning til udenrigsministerens 12 år gamle sag, hvor han som dengang 34-årig havde sex med en dengang 15-årig pige ved et arrangement i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

» Jeg har svært ved at se, at man kan tage alvorligt, det som hun (Mette Frederiksen, red.) gør, så længe hun selv har så tæt en relation til en sag, i og med at hun har udnævnt ham på sit ministerhold«, siger ligestillingsordfører Franciska Rosenkilde (AL).

Så du siger vel egentlig, at hun skal skille sig af med Jeppe Kofod som minister?

»Jeg siger, at jeg i hvert fald har svært ved at se, at man kan tage det alvorligt, hvis hun ikke selv også er parat til at rydde op i sine egne rækker«.

»Det er ikke nemt, det forstår jeg godt. Men spørgsmålet er, om man vil rykke rigtigt på denne dagsorden, eller om vi skal fortsætte med at legitimere den adfærd, der har foregået i århundreder«, siger Franciska Rosenkilde.

Hun mener, at Mette Frederiksen udviste 'utrolig dårlig dømmekraft', da hun efter folketingsvalget sidste år satte Jeppe Kofod på ministerholdet.

Jeppe Kofod går på tv med ny undskyldning

Jeppe Kofod, som tilbage i 2008 undskyldte sin handling, gentog undskyldningen torsdag aften i et interview med TV2.

Medlem af Ligestillingsudvalget Rosa Lund (EL) mener, at det var på sin plads med endnu en undskyldning fra udenrigsministeren, hvis sag i den seneste tid er blevet rullet op igen.

Det er sket i forbindelse med debatten om sexisme, som blev sat i gang af tv-værten Sofie Linde.

Debatten har siden bredt sig til den politiske verden, og både nuværende og tidligere politikere er siden kommet med eksempler på, at de har været udsat for sexisme.

Enhedslisten forholder sig ligeledes kritisk til valget af Jeppe Kofod som udenrigsminister.

» Hvis det var mig, ville jeg for det første ikke vælge en socialdemokrat, og for det andet ville jeg ikke vælge en, der havde en MeToo-sag«, siger Rosa Lund med henvisning til Jeppe Kofods sag.

Også De Radikale og Nye Borgerlige har ytret sig kritisk over valget af Jeppe Kofod som udenrigsminister.

Ingen partier har dog stillet krav om, at han skal gå af som følge af sagen.

