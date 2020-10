»Det var mig«: Morten Østergaard færdig som radikal leder efter sexismesag

Morten Østergaard stopper som partileder i Radikale Venstre.

Det meddeler han efter et flere timer langt gruppemøde i partiets folketingsgruppe og i kølvandet på en intern sag om sexisme begået mod folketingsmedlem Lotte Rod.

»Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte, fordi det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et årti siden fra sit lår. Jeg har givet hende min uforbeholdne undskyldning, og jeg har fået hendes tilgivelse«, siger Morten Østergaard.

»Jeg har svigtet min gruppes tillid, mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte og være åben om, at det var mig«.

»Derfor kan jeg ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder for Radikale Venstre«, siger Østergaard.

Han afløses af partiets hidtidige nummer to, Sofie Carsten Nielsen:

»Folketingsgruppen har valgt Sofie Carsten Nielsen som ny leder af Radikale Venstre. Den tillid, som jeg har svigtet, er jeg selvfølgelig dybt, dybt bedrøvet over. Men allerstørst er min bedrøvelse over for mine allernærmeste, mine allerkæreste, som har støttet mig i mit arbejde og gjort alle mulige ofre for, at jeg kunne bedrive mit virke som politiker og politisk leder. Og nu skal de så se mig gå på den her måde. Jeg håber på forståelse for, at det er der, min energi vil ligge i den kommende tid«.

Er det din egen beslutning at trække dig, eller er du blevet presset til det?

»Det er min egen beslutning at gå. Jeg erkendte, at jeg ikke kunne fortsætte den kurs, jeg havde lagt, hvor jeg troede, jeg kunne nøjes med at undskylde over for Lotte Rod. Men det tog så lang tid og også et langt gruppemøde i dag at komme til den erkendelse, og derfor måtte jeg også tage den beslutning«.

Forlader du politik?

»Nej, det har jeg sådan set ikke nogen planer om. Jeg har taget konsekvensen af, at jeg har håndteret den her forkert og trukket mig som politisk leder«, siger Morten Østergaard.

Lotte Rod: Ked af det

Den chokerende melding kommer, efter at Radikale Venstre onsdag holdt krisemøde om ledelsens håndtering af Lotte Rods sexismesag.

»Jeg har fjernet hænder fra mine lår, og jeg kan nævne flere eksempler på upassende berøringer«, sagde Lotte Rod for et par uger siden til blandt andet Danmarks Radio. Hun har siden oplyst, at hun har videregivet et navn til partiledelsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lotte Rod, efter at Morten Østergaard er gået af som partileder, men hun skriver på Twitter:

»Morten har sagt undskyld til mig, og jeg har tilgivet ham. Det er ikke længere det, der skete, der er problemet, det er håndteringen. Jeg er ked af, at det er endt her, fordi jeg holder af Morten. Det vigtige for mig er, at vi får en kulturændring«.