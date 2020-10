Kristian Madsen: En politisk tsunami har ramt dansk politik

En tsunami af protester mod sexisme og seksuelle krænkelser i dansk politik tog fart, da 322 kvinder 25. september sendte et fælles opråb i Politiken, og to uger senere har den krævet sit første tunge offer. Morten Østergaard måtte onsdag trække sig som politisk leder for Radikale Venstre.

Det radikale folketingsmedlem Lotte Rod har fortalt offentligt om krænkelser fra partifæller som hænder på sine lår uden at nævne, hvem der stod bag, og Morten Østergaard forsøgte så sent som tirsdag at lukke sagen med en direkte, men fortrolig undskyldning og en anonym påtale til den skyldige. Han lød endda, som om den skyldige var en anden end ham selv. Men den gik ikke, måtte han erkende efter et timelangt krisemøde i partiets folketingsgruppe. Det var hans hånd, der lå på hendes lår for omkring 10 år siden, men afgangen skyldes den efterfølgende håndtering, forklarede han.

»Det, jeg har svigtet, det er min gruppes tillid, det er mit parti. Derfor kan jeg heller ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder for Radikale Venstre«, erkendte Morten Østergaard.